Disponibili su Euronext Paris tre ETF tematici innovativi su spazio, viaggi e blockchain

HANetf, primo emittente europeo "white label" di ETF UCITS, è lieto di annunciare la quotazione anche su Euronext Paris di tre ETF tematici lanciati nel corso del 2021 sulle principali Borse europee, tra cui Borsa Italiana.



Procure Space UCITS ETF – Ticker: YODA

Primo ETF europeo pure-play sull'economia spaziale. Questo ETF offre agli investitori l'accesso a temi all'avanguardia dell'economia spaziale come operatori satellitari e hardware, nonché l'ingresso anticipato su temi di lungo termine come il turismo spaziale.



ETC Group Digital Assets and Blockchain Equity UCITS ETF – Ticker: KOIN

Fornisce un'esposizione pure-play alle imprese che operano nell’eco-sistema degli asset digitali e della blockchain, comprese quelle che svolgono attività sulle tecnologie blockchain come il mining, il trading e lo scambio di criptovalute.



U.S. Global Jets UCITS ETF – Ticker: JETS

Traccia le compagnie aeree commerciali internazionali, la produzione di aeromobili ed i servizi aeroportuali e di terminal. Il suo fondo gemello, quotato a New York, ha oltre tre miliardi di dollari di AUM.



Hector McNeil, co-CEO e co-fondatore di HANetf ha affermato: "La Francia è un grande e importante mercato di ETF. Siamo entusiasti di espandere le nostre capacità di distribuzione e di aggiungere YODA, KOIN e JETS a Euronext Paris, offrendo così agli investitori francesi un'esposizione pure play al settore aereo, dell’economia spaziale e della tecnologia blockchain, temi innovativi per il mercato europeo".



HANetf attualmente è presente con la sua gamma di prodotti tematici, la più ampia d’Europa, su: London Stock Exchange, Borsa Italiana, Six e Deutsche Börse e offre passaporto di vendita nelle aree del Benelux, Nordics, Polonia e Spagna.