Dolomitic Water Aqva 1296 lancia due nuovi prodotti a base di arnica per la detersione del viso

Quanti hanno sentito parlare dell’Arnica almeno una volta nella vita? Ed effettivamente quanti ne conoscono le caratteristiche curative e lenitive?

Possiamo iniziare dicendo che è classificata come pianta erbacea perenne e che cresce nelle zone ad alta quota spontaneamente. Questa pianta può essere trovata, senza alcuna difficoltà nelle Alpi e Dolomiti, principalmente nei prati umidi presenti in montagna.



Dell’Arnica non si spreca niente ma una delle sue componenti più utilizzate è decisamente il fiore che se miscelato all’interno di infusi riesce a procurare sollievo ad infiammazioni ed ematomi.

Le sue funzioni possono essere molteplici: può essere utilizzata come antinfiammatorio, contro dolori muscolari o artrosi e per favorire una guarigione più rapida da infortuni lievi come lividi e distorsioni.

Ma una delle sue particolarità è quella di essere un antisettico e cioè adatto a tutte le infiammazioni della pelle. Perfetta per contrastare acne o semplicemente per lenire le irritazioni e idratare la pelle secca.



Dolomitic Water ha arricchito la propria gamma inserendo due nuovi prodotti per la detersione quotidiana a base di Arnica: il latte detergente Naturally Gentle Cleansing Milk e il tonico idratante Extra Lenitive Tonic Water.



Il latte detergente Naturally Gentle Cleansing Milk è adatto a tutti i tipi di pelle, in modo più specifico per quelle sensibili e tendenti ad arrossamenti. Deterge delicatamente tutte le impurità senza intaccare lo strato protettivo dell’epidermide.

Questo prodotto contiene: estratto di arnica dalle proprietà lenitive, rinfrescanti, decongestionanti e in grado di stimolare la micro-circolazione cutanea; proteine d’avena per idratare ancora più a fondo la pelle; Vitamina E con proprietà antiossidanti.



Anche il tonico idratante Lenitive Tonic Water, senza alcool, è adatto a tutti i tipi di pelle e in particolare a quelle sensibili e con tendenza all’arrossamento. Delicato, idratante, coadiuva il pH naturale. L’unione dei principi attivi idratanti e rigeneranti garantisce e dona una piacevole sensazione di freschezza: l’estratto di arnica montana, grazie alle sue proprietà astringenti, rafforza e elasticizza i capillari alleviando i segni della couperose. Le proteine d’avena sono altamente idratanti e svolgono un’efficace azione filmogena e umettante.



La linea cosmetica Dolomitic Water Aqua 1296 nasce dall’unione di due elementi naturali primigeni: l’acqua proveniente dalla Fonte di San Martino, unica per le sue caratteristiche minerali, e il porfido dolomitico. Grazie ad un innovativo processo biotecnologico che ne aumenta l’effetto bio-adesivo sulla pelle, l'acqua dolomitica permea naturalmente l'epidermide, dove libera il suo potenziale energetico, rilascia gli elementi attivi, stimolando così l'idratazione e la reattività della pelle e consentendo un veloce recupero funzionale. La linea si compone di una gamma completa viso e corpo, adatta a tutti i tipi di pelle e da sempre utilizza sostanze di origine naturale e principi attivi ad alta concentrazione nella formulazione dei suoi prodotti; il sistema di conservazione si basa su attivi autorizzati e certificati ECOCERT.



Oltre allo spazio monomarca sito in Torino, a due passi dalla Gran Madre, anche prestigiosi hotel hanno scelto la linea di prodotti cosmetici Dolomitic Water per le proprie SPA e centri benessere.



