La rassegna teatrale PALCOGIOVANI 2019, rivolta ad un pubblico di giovani e giovanissimi promossa ed organizzata dal Comitato Provinciale di Trieste-Gorizia F.I.T.A. ritorna per il terzo anno consecutivo al Teatro Silvio Pellico (via Ananian 5 – Trieste) con il primo spettacolo in cartellone.

Domenica 24 novembre alle ore 11:15



TeatroBàndus – F.I.T.A. (Trieste) presenta DOVE TI BUTTO?, Regia a cura del TeatroBàndus. Con Isaura Argese, Giustina Testa, Julian Sgherla e Riccardo Beltrame.

Stanno per incominciare le vacanze, in classe lo studente già pensa alle feste. L’insegnante invece vuole proseguire con la lezione ma il povero studente si addormenta e incomincia a sognare. Lo spettacolo spiega a bambini e ragazzi i perché e le regole della raccolta differenziata, attraverso diverse scenette divertenti ed educative che raccontano dove vanno gettati gli oggetti in base al materiale di cui sono fatti. Saranno dei topolini, dei principi, delle principesse, dei burattini, dei maghi e altri personaggi delle fiabe a raccontare i vantaggi per l’ambiente, e per tutti noi, della raccolta differenziata. Lo spettacolo, molto colorato, vede in scena tanti personaggi, nati dalla fantasia e tratti dal mondo delle fiabe, che si trovano al centro di buffe scenette. All’inizio dello spettacolo il giovane protagonista si addormenta ascoltando da un professore una spiegazione troppo tecnica e noiosa sulla raccolta differenziata e così sono proprio i burattini a comprendere che serve piuttosto un intervento “magico”, uno stratagemma a cavallo di un sogno, per veicolare in modo più leggero e simpatico, a misura di bambino, dei messaggi importanti.

Età: 4-11 anni

Lingua: italiano

Durata: 45 minuti





La manifestazione PALCOGIOVANI 2019 è stata creata per dare spazio alle Compagnie amatoriali triestine e regionali che si occupano del teatro rivolto ai bambini e che in questa attività rivolgono la massima attenzione allo studio dei testi e delle modalità di allestimento da mettere in scena, convinti che andare a Teatro fin da piccoli rappresenti una opportunità da cogliere per stimolare, arricchire e stuzzicare la fantasia dei giovani spettatori.



Il cartellone è composto da 3 domeniche: il 24 novembre, il 01 dicembre ed il 15 dicembre. Inizio ore 11.15. La rassegna è realizzata con il sostegno dell’Associazione Regionale F.I.T.A.- U.I.L.T. FVG, tramite fondi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con la collaborazione dell’Associazione L’ARMONIA.



Il costo del biglietto è unico ed è stato fissato a € 5,00. Apertura della cassa un’ora prima dello spettacolo.