Due storie al Convitto

Poesia e romanzo, due libri, due autori, Pasquale Piro e Anna Pia Merico, ospiti della rassegna Extra Convitto promossa dalla Biblioteca Bernardini di Lecce

Nell’ambito della seconda edizione del progetto EXTRA CONVITTO, a cura di Mauro Marino e dello staff della Biblioteca Bernardini, con il patrocinio della Provincia di Lecce, un doppio appuntamento con 2 Storie al Convitto con due novità editoriali della casa editrice Il Raggio Verde.



Il cartellone di iniziative pensato in divenire, capace e accogliente, in ascolto dei desideri espressivi e del fare autoriale in atto nel territorio ospiterà giovedì 29 luglio, a partire dalle 19:30, a Lecce in piazzetta Carducci, Pasquale Siro con il suo romanzo “Azzurra” e la poetessa Anna Pia Merico con la sua raccolta di versi e prosa intitolata “29 luglio”. Sarà presente l’artista Patrizia Chiriacò che firma entrambe le copertine. Dialogherà con l’autrice il giornalista e scrittore Raffaele Polo che a proposito dei versi di Anna Pia Merico scrive: «Anna Pia ci presenta il suo album di immagini , di sentimenti, di ricordi, ricco di profumi , di colori e di sospiri, curando nei particolari sua significativa riscoperta del mondo semplice e lontano che era il Salento degli anni Settanta Ottanta».

E dal Salento al Mediterraneo, toccando le splendide città di Genova, Maiorca, Valencia, Barcellona, Marsiglia, Nizza, insieme ad Azzurra e Nilo Pietri medico e archeologo, protagonisti del romanzo di Pasquale Piro: due salentini che si incontrano a Napoli e che la vita ha diviso tra la Toscana e il Salento riuniti da un viaggio e il mare complice e presenza tangibile in tutta la narrazione. Dialogherà con l’autore la giornalista Antonietta Fulvio

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria allo 0832373576