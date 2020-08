E-Bike Tour Leader: una Guida di riferimento 1/3 Ottobre 2020 Caldirola Bike Park (AL)

Una tre giorni immersi nell’universo E-Bike per migliorare se stessi e diventare una Guida di riferimento: l'E-Bike Tour Leader ©

Obiettivo del Corso



Il Corso è aperto ai possessori di E-Bike o a qualsiasi appassionato che si vuole affacciare a questo "elettrizzante" mondo. Banalizzeremo se paragonassimo una moderna E-Bike ad una normale mountain bike: dalla distribuzione dei pesi fino ad ogni suo singolo componente tutto studiato e ottimizzato per rendere al meglio in un contesto simile ma allo stesso tempo diverso ad una mountain bike “muscolare”.

Tutto ciò richiede una tecnica di guida diversa ed una accurata manutenzione e set-up del mezzo. Il Corso E-Bike Tour Leader ha lo scopo di entrare in piena sintonia con la nostra E-Bike, per poterne sfruttarne al meglio le potenzialità anche in situazioni difficili come in montagna nel periodo invernale.



Praticare, consigliare e riflettere insieme per divertirsi con una E-Bike ma anche per migliorare qualitativamente la performance generale, questi gli obiettivi dell'appuntamento. Le uscite saranno mirate alla tecnica tecnica di guida, sarà quindi necessario l'utilizzo di bici in buone condizioni e gommata correttamente. Anche l'abbigliamento e l'attrezzatura dovranno essere adeguati e adatti a tutte le condizioni meteo. All'atto dell'iscrizione verrà fatto un pre check sul partecipante e sulla bici.



L'appuntamento è suddiviso tra uscite in bici e momenti in aula.



Il corso è a numero chiuso, per fornire la massima disponibilità. Invitiamo gli interessati ad inviare tempestivamente la richiesta di partecipazione. Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



Il programma del Corso



Il Corso è suddiviso in tre giornate. Il percorso formativo prevede una progressione didattica studiata per fornire il massimo contributo alle esigenze personali.

Il programma, infatti, pur seguendo con attenzione la scaletta prevista è studiato per adeguarsi al livello di preparazione dei partecipanti e fornire tutti gli strumenti informativi indispensabili per arricchire il proprio bagagli personale e professionale. Sarà possibile inoltre fare riprese filmate e/o registrazioni audio dell’intera tre giorni. Durante il corso ci saranno dei momenti specifici di verifica di quanto appreso.



- Consegna dei documenti, certificato medico, tabelle porta numero, ecc.

- Presentazione dello Staff, del programma e dei partecipanti.

- Consigli generali sulla scelta della E-Bike, sugli accessori e sull’abbigliamento, cenni sul primo soccorso.

- Controllo generale degli assetti sulla E-Bike, regolazioni generali, setup sospensioni, ecc.

- Ottimizzazione nella scelta dei percorsi, cenni sulla manutenzione e la tracciatura, supporti tecnici e cartografici

- Manutenzione delle E-Bike: teoria e pratica sul set-up e la manutenzione della E-Bike, overview sui motori ed evoluzioni tecnologiche sul mondo E-Bike

- Esercizi fondamentali, scelta delle traiettorie, passaggio ostacoli, scelta dei rapporti, posizione in sella, cambio pesi, ritmo di pedalata, ricerca della fluidità, defaticamento.

- Cambi di carico, frenate di inserimento, traiettorie, uscite dalle curve, tecnica ed utilità dei salti, sfruttamento delle contropendenze, ecc. Partenza in salita su fondo compatto, mosso, rocce, ecc. Passaggi tecnici specifici su rocce, radici, sassi, ecc.

- Analisi dei filmati e valutazione generale sul gruppo.

- Problematiche emerse nella conduzione dei gruppi.

- Progettazione escursione E-Bike: valutazione delle condizioni, scelta percorso ed utilizzo dei GPS Garmin

- Aspetti fiscali ed assicurativi, la promozione dell'attività sul territorio, ecc.



Modalità e costi di partecipazione



Il costo complessivo di partecipazione per le tre giornate è di 280,00 Euro. Al corso dovrà essere aggiunta la Quota Associativa all’Accademia di 30,00 Euro.

A tutti i partecipanti verrà fornita la copertura assicurativa per l’intera durata del corso. Il costo non comprende la sistemazione alberghiera ma è prevista una interessante convenzione sia per i partecipanti che per gli accompagnatori.



Link al Corso: https://www.scuoladimtb.eu/formazione/e-bike-tour-leader/



Link al calendario degli appuntamenti: https://www.scuoladimtb.eu/formazione/agenda-dei-corsi/



Dove siamo



Sede e Segreteria Organizzativa: Via G. Avezzana, 1 20139 Milano

Lat. 45°26'17.56" N Long. 9°13'32.15" E

Metropolitana Milanese MM Linea 3 Fermata Corvetto

Gli orari dei nostri uffici

Lunedì-Venerdì: 9.00-18.00

Sabato: con appuntamento

Domenica: chiusi



Contatti



Telefono: 02 55211039

Telefax: 02 55213793

Help Mobile: 335 8217944

otello.gazzola@scuoladimtb.eu

relazioniesterne@scuoladimtb.eu