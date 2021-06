E' caccia agli immobili di lusso in affitto in Italia

Ci sono locatori disposti a spendere anche 400.000 euro al mese pur di accaparrarsi le migliori location di lusso in Italia

Come ogni anno in questo periodo Luxforsale, portale specializzato nella promozione di immobili di lusso, pubblica l’Osservato immobiliare dedicato al settore.



I dati che ne emergono sono davvero molto interessanti.



Le statistiche che emergono nell’ultimo semestre, evidenziano la straordinaria attrazione che ha il nostro paese nei confronti di clienti alto spendenti interessati ad affittare immobili di lusso per le vacanze estive.

I budget sono impressionanti se si considera che ci sono potenziali locatori pronti a spendere oltre 100 mila mese, fino ad arrivare addirittura a 400 mila, pur di accaparrarsi le migliori location di lusso.



La ricerca è variegata, ma principalmente si concentra su location particolari come ad esempio i castelli, tipologia di immobile difficile da trovare nel resto del mondo, oppure le più “semplici” ville.

Chi cerca questo tipo di prodotto ha però richieste particolari, che vanno dalle grandi metrature, un numero elevato di camere da letto e di bagni (per poter accontentare anche i collaboratori), ovviamente in location prestigioso o con affacci spettacolari su lago e mare.

Quello che colpisce sono richieste particolari come ad esempio campi da tennis o addirittura eliporti all’interno della proprietà.



“Infatti, le richieste si concentrano principalmente in città d’arte o in prossimità del mare o dei laghi” dichiara Claudio Citzia Ceo di Luxfrosale, che continua “è la prima volta che registriamo un impennata così radicale di immobili di lusso in affitto, considerando che rispetto allo scorso anno il nostro portale rileva un incremento del 79%”.



Le regioni più ricercate sono Sardegna, Liguria, Lombardia, Toscana, Puglia e Sicilia e i potenziali acquirenti derivano da ogni parte del mondo.



Oltre agli italiani, infatti, ci sono clienti derivanti da Stati Uniti, Svizzera, Russia e Germania.



L’altro dato che colpisce è che i proprietari, restii fino a qualche anno fa ad affittare le proprie proprietà quest’anno mostrano grande interesse nei confronti di richieste alle quali effettivamente risulta difficile rimanere indifferenti.



Per chi volesse maggiori informazioni può visitare le offerte o pubblicare le proprie direttamente sul portale Luxforsale.it