E' di PONTE il Miglior Packaging Vini Spumanti ai Vini&Consumi Awards 2021

Si è tenuta pochi giorni fa presso la Sala Rossini della fiera di Verona, in occasione di Vinitaly Special Edition, la cerimonia di consegna dei Vini&Consumi Awards 2021. I premi dell’eccellenza organizzati da Tespi Mediagroup e assegnati dagli operatori del mondo retail alle cantine che si sono distinte nell’ideazione e realizzazione di attività di marketing e comunicazione nell’anno solare 2020.

Tra centinaia di competitors, l'autorevole giuria presieduta da Luca Spagna ha conferito a Viticoltori Ponte il primo premio nella categoria “Miglior Packaging Vini Spumanti” per il pregevole lavoro svolto nel rinnovamento dell'etichetta “Cantina Trevigiana”.



Un restyling completo a partire dal logo, che diventa protagonista dell'etichetta attraverso un rosone dorato con il vitigno al centro e costellato da piccoli anelli a rappresentare i 12 soci fondatori della Cantina nel 1948. Il Lettering, raffinato e volutamente retrò, coglie l'essenza di una linea creata per rappresentare il legame con il territorio, coniugando i valori e la storia dell'azienda con la migliore tradizione vinicola veneta. Sono rappresentati, in perfetto accordo, vini dalla marcata tipicità e la forte identità territoriale.



Proprio per questo i vini Cantina Trevigiana sono tutti IGT (Merlot, Verduzzo e Raboso) o doc (Pinot Grigio delle Venezie, Prosecco Treviso, Prosecco Rosé, Cabernet Sauvignon).

Viticoltori Ponte (ponte1948.it), fondata nel 1948 con sede a Ponte di Piave in provincia di Treviso, è una della realtà più dinamiche e importanti del panorama vinicolo internazionale. Rappresenta 1.000 soci, con 3.100 ettari di vigneto, che si estendono dal Nord di Venezia fino alla zona pedemontana della provincia di Treviso, e circa 16 milioni di bottiglie prodotte. Presente in oltre 30 Paesi nel mondo, Viticoltori Ponte garantisce per l'intera gamma dei propri vini – dai fermi ai frizzanti, dagli spumanti ai biologici – un elevato standard qualitativo certificato e testimoniato dai numerosi riconoscimenti ricevuti dai più autorevoli interlocutori del settore.