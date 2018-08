EASY FUNK / Album omonimo per Zekka, Meta, Gia Young e Leontino Gobest.

“Easy Funk” è l’album omonimo del collettivo pugliese che si muove tra rap, funk ed influenze retrowave.

“Easy Funk” è l’album omonimo del collettivo pugliese che si muove tra rap, funk ed influenze retrowave. Anticipato dal singolo “Don’t Stop”, l’album è formato da 10 brani inediti pubblicati da Azzurra Music. Il disco è un vero e proprio viaggio interstellare immaginario ben rappresentato nel videoclip del singolo “Don’t Stop” dove Zekka, Meta, Gia Young e Leontino Gobest sono pronti ad affrontare il viaggio del loro primo album tra amori, bei momenti ed emozioni, giudizi e riflessioni sull’universo per poi chiudere con un brano dedicato alla terra natia della band: la Puglia. Nel disco anche numerosi feat, con Tullio Ciriello, Niente Groova, Raffaele Angiolillo e Sabreetha.



Easy Funk è un collettivo pugliese di Mola di Bari (BA) composto da Zekka, Meta, Gia Young e Leontino Gobest. I quattro provengono da un percorso artistico da solisti, ricco di collaborazioni e partecipazioni in diversi progetti nazionali ed internazionali, durante le quali hanno acquisito un’esperienza decennale in ambito musicale che li ha portati dagli studi ai palchi e alle radio del Sud Italia. Nel 2015 canalizzano le loro energie in un unico progetto che unisce Rap e Reggae al Funk e all’Elettronica, prendendo il nome Easy Funk. Easy rappresenta il mood con il quale i quattro hanno deciso di approcciare alla musica ma soprattutto alla vita. Funk è il genere che li ha uniti per la prima volta su una composizione di Leontino Gobest, nel brano Con Noi, che da subito ha suscitato interesse. Dopo vari singoli con Sheeva Records (Miami) nel 2017 decidono di partecipare al Gazzetta Music Contest fino a vincerlo sbaragliando la concorrenza e conquistando il pubblico e i membri della giuria, tra i quali Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni. Questa vittoria li ha portati alla realizzazione del loro omonimo primo album ufficiale pubblicato da Azzurra Music.