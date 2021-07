ebebek effettua un’implementazione al 100% da remoto con Centric PLM™

Il retailer turco di articoli per l’infanzia riscontra, dopo la collaborazione con Centric Software®, il 50% di aumento della produttività e il 50% di diminuzione degli errori

CAMPBELL, California, 6 luglio 2021 — ebebek, il principale retailer di articoli per l’infanzia della Turchia, ha implementato con successo, e in anticipo sul programma, la soluzione PLM (Product Lifecycle Management) di Centric e sta realizzando significativo ROI. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative di pianificazione, progettazione, sviluppo, acquisto e vendita prodotti di abbigliamento, calzature, articoli sportivi, mobili, home design, cosmetici, beni di lusso e generi alimentari, finalizzate alla realizzazione di obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.



ebebek è stata fondata nel 2001 e attualmente dispone di 175 punti vendita, un sito di e-commerce estremamente attivo e una catena di negozi dedicata a soddisfare ogni esigenza delle madri e dei bambini. ebebek sta crescendo rapidamente, intende aprire 30 negozi all'anno, raggiungere un totale di 270 negozi ed espandersi a livello internazionale.

Doğan Barış, Textile Category Manager di ebebek spiega che era giunto il momento di implementare un moderno sistema PLM in grado di supportare la crescita, ottimizzare la comunicazione con i fornitori e fornire un'unica versione di verità per tutti gli stakeholder.



“Avevamo capito che, per quanto lavorassimo duramente, eravamo carenti dal punto di vista dell’organizzazione. Gestivamo la comunicazione con i fornitori e i processi di progettazione interni con e-mail ed Excel," afferma Barış. “Ripensandoci ora, erano processi non ben definiti e dispendiosi in termini di tempo, soprattutto se stavamo cercando informazioni sui prodotti e sui prezzi."



Barış e il suo team hanno ottenuto il supporto dell’azienda per un progetto di trasformazione digitale.



"Abbiamo tenuto delle presentazioni ai dipartimenti interessati di ebebek. Parte della nostra strategia è consistita nell’aver condotto con Centric Software uno studio sul ritorno sull'investimento (ROI). I numeri e i dati erano così convincenti che era impossibile dubitare del valore.”



ebebek ha collaborato con Centric Software al progetto di trasformazione digitale nel bel mezzo della pandemia di COVID-19. Tutte le riunioni, le prove e i test sono stati condotti da remoto e, nonostante le sfide del mercato, ebebek ha reso operativo Centric PLM con una settimana di anticipo rispetto al programma, realizzando il ROI sull'implementazione in tempi record. "Abbiamo ottenuto un aumento del 50% della produttività e una diminuzione del 50% del tasso di errore. Attualmente stiamo completando il nostro lavoro in meno della metà del tempo," sostiene Barış.



"Siamo entusiasti di collaborare con ebebek per aiutarli a promuovere la produttività e migliorare radicalmente la gestione dei dati", commenta Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. "Siamo impazienti di continuare questa partnership di trasformazione digitale."



Richiedi Una Demo cliccando il link in fondo alla pagina





ebebek (www.e-bebek.com)



ebebek si propone di offrire ogni tipo di informazione, servizio e amicizia alle famiglie consapevoli che stanno pensando di avere un bambino, aspettando un bambino e crescendo il loro bambino. ebebek.com è stato sviluppato per garantire che i prodotti necessari alla cura dei bimbi siano forniti in modo rapido, pratico e conveniente. ebebek.com è il primo negozio online di prodotti per l’infanzia, in Turchia. Dopo il successo del proprio sito web, ebebek è passata al merchandising fisico applicando un modello di business "click to brick" piuttosto raro al mondo.



ebebek è un'organizzazione che si sforza di pensare a tutto per la felicità dei bimbi e delle famiglie, con la consapevolezza che non sono i bisogni fisici del bambino l'unico bisogno delle famiglie. "Babylogy" è la scienza che si occupa della comprensione e della spiegazione dei comportamenti del bambino. Per questo, ebebek non considera i propri dipendenti meri venditori, né li chiama consulenti di vendita o rappresentanti dei clienti. ebebek li vede come esperti dell’infanzia pronti a condividere le proprie competenze e i propri interessi.



Un genitore è la persona che accompagna il processo di sviluppo e si prende cura del figlio imparando a sua volta.





Centric Software (www.centricsoftware.com)



Dalla sua sede nella Silicon Valley, Centric Software® fornisce una piattaforma di Trasformazione Digitale, dall’ideazione di prodotto al consumatore, alle aziende che operano nei settori moda, retail, calzature, prodotti per l’outdoor e beni di largo consumo inclusi articoli per la cosmesi e cura della persona e generi alimentari. Centric PLMTM, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell’azienda, offre innovazioni di livello enterprise di merchandise planning, sviluppo prodotti, sourcing, ottimizzazione della qualità e del portafoglio prodotti, specifiche per i settori fast moving consumer goods. Centric SMB concentra i tool principali e le best practice di settore per i marchi emergenti. Centric Visual Innovation Platform (CVIP) offre esperienze di digital board altamente visive per la collaborazione e il processo decisionale. Centric Software è stato pioniere della mobilità, introducendo le prime app mobili per PLM, ed è ampiamente conosciuto per la connettività a decine di altri sistemi aziendali tra cui ERP, DAM, e-com, pianificazione e molto altro ancora, così come per strumenti creativi quali Adobe® Illustrator e per una serie di connettori CAD 3D. Le innovazioni di Centric sono al 100% guidate dal mercato, con il più alto tasso di adozione da parte degli utenti e il più rapido time to value del settore. Tutte le innovazioni Centric accelerano il time to market, danno impulso all'innovazione di prodotto e riducono i costi.



La quota di maggioranza di Centric Software è detenuta da Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), leader mondiale nel software di progettazione 3D, digital mock-up 3D e soluzioni PLM.



Centric Software ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nel settore, tra cui l'inclusione da parte di Red Herring nella lista delle prime 100 aziende nel mondo nel 2013, 2015 e 2016. Centric ha inoltre ricevuto diversi excellence award da parte di Frost & Sullivan nel 2012, 2016, 2018 e 2021.



Centric Software è un marchio registrato di Centric Software Inc. Tutti gli altri brand e nomi di prodotto sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.



Contatti per i media:

Centric Software

Americhe: Jennifer Forsythe, jforsythe@centricsoftware.com

Europa: Kristen Salaun-Batby, ksalaun-batby@centricsoftware.com

Asia: Lily Dong, lily.dong@centricsoftware.com