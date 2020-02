Ebebek sostiene la crescita con Centric PLM Retail

Centric Software® si espande in Turchia e potenzia il retailer di accessori per bambini, di Istanbul

CAMPBELL, California, 6 Febbraio 2020 – ebebek, il retailer turco specializzato in prodotti per mamme e bambini, ha scelto la soluzione PLM (Product Lifecycle Management) di Centric Software®, evento che segna l’espansione di Centric Software in Turchia. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative ad aziende di moda, retail, calzature, articoli per l’outdoor, prodotti di lusso, di largo consumo e home design per aiutarle a realizzare obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.



Con sede a Istanbul, ebebek copre tutte le esigenze di mamme e bambini con prodotti di qualità, personale cordiale, elevati standard di servizio e prezzi contenuti. ebebek vende abbigliamento, accessori per alimenti e bevande, prodotti per la cura della pelle, giocattoli e molto altro tramite il proprio sito e-commerce e una catena di oltre 150 negozi in tutta la Turchia.



ebebek è in piena espansione, con la maggior parte della crescita proveniente dal suo reparto tessile. L’azienda necessitava di un nuovo sistema per supportare il proprio personale.



“Il nostro staff si è trovato di fronte a problematiche relative al carico di lavoro,” spiega Alper Tekin, CIO di ebebek. “Il sistema che utilizzavamo non era adatto alle nostre esigenze, per questo volevamo adottare una soluzione PLM che potenziasse i nostri team e ottimizzasse i processi interni relativi ai prodotti. E’ nostra convinzione che, per gestire la nostra azienda in modo efficace e prendere le decisioni giuste in modo rapido, così da non rallentare le attività, sia fondamentale utilizzare le migliori e più innovative tecnologie.



Centric PLM Retail ha da subito colpito positivamente ebebek e, dopo una serie di demo in loco, l’azienda ha deciso di investire in questa soluzione.



Abbiamo scelto Centric PLM Retail perché dispone di un’interfaccia intuitiva ed include tutti i moduli di cui necessitiamo per coprire i nostri processi aziendali,” afferma Tekin. “Una volta vista questa soluzione, abbiamo capito di non volere nessun altro PLM. La decisione è stata influenzata anche dall’elevata professionalità del team Centric che con la sua vasta esperienza e profonda conoscenza del settore ha facilitato il processo.



Come sostiene Tekin: “Con Centric PLM Retail ci prefiggiamo di gestire un maggiore volume di vendite, supportando i nostri team con tecnologie innovative.”



“Diamo il Benvenuto a ebebek quale nostro più recente partner in Turchia,” dichiara Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. “Siamo impazienti di collaborare con il team ebebek alla realizzazione di una base digitale che ottimizzerà le operazioni mentre l’azienda procede con la propria crescita.”



ebebek, che è stata fondata da Halil Erdoğmuş allo scopo di informare i genitori sulla cura del neonato, continua a servire le famiglie dal 2001.



ebebek si è proposta di offrire ogni genere di informazione, servizi e amicizia alle famiglie che intendono avere un bambino, aspettano un bambino o stanno crescendo il proprio bambino. ebebek.com è stato sviluppato per garantire che i prodotti necessari alla cura del bambino siano forniti in modo veloce, pratico e conveniente. ebebek.com è il primo negozio online della Turchia di prodotti per l’infanzia. In seguito al successo del suo sito web, ebebek ha incorporato nel suo business il retail fisico applicando il modello "click to brick", cosa piuttosto rara nel settore.



ebebek è un'organizzazione che lotta per portare felicità ai bambini e alle loro famiglie, con la consapevolezza che questa non abbia a che fare semplicemente con le esigenze fisiche, ma con il benessere generale. La "Babyology" è la scienza che si occupa di comprendere e spiegare il bambino. Per questo ebebek non considera i propri dipendenti dei venditori, né li definisce consulenti di vendita; ebebek li vede come esperti di 'babyology' che condividono le proprie competenze e conoscenze.





Dalla sua sede nella Silicon Valley, Centric Software fornisce una piattaforma di Trasformazione Digitale alle aziende più prestigiose che operano nei settori della moda, del retail, delle calzature, dell'home design, dei prodotti per l’outdoor, dei beni di lusso e di largo consumo. Centric 8, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell’azienda, offre funzionalità enterprise di merchandise planning, sviluppo prodotti, sourcing, gestione della qualità e delle collezioni, specifiche per i settori fast moving consumer goods. Centric SMB offre tecnologie PLM innovative e importanti best practice di settore, specifiche per brand emergenti. Centric Visual Innovation Platform (VIP) offre un’inedita esperienza completamente visiva e digitale per la collaborazione e il processo decisionale e include la Centric Buying Board, per trasformare le sessioni interne d’acquisto e massimizzare il valore del retail, e la Centric Concept Board, per promuovere la creatività e l’evoluzione del concept di prodotto. Tutte le innovazioni Centric accelerano il time to market, danno impulso all'innovazione e riducono i costi.



La quota di maggioranza di Centric Software è detenuta da Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), leader mondiale nel software di progettazione 3D, Digital Mock Up 3D e soluzioni PLM.



Centric Software ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nel settore, tra cui l'inclusione da parte di Red Herring nella lista delle prime 100 aziende nel mondo nel 2013, 2015 e 2016. Centric ha inoltre ricevuto diversi excellence award da parte di Frost & Sullivan nel 2012, 2016 e 2018.



