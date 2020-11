EMOZIONI MONDIALI: il nuovo libro di Raffaele Cammarota.

Storie di calcio e vita dai Mondiali del 1970 ad oggi.

I Mondiali di calcio hanno cadenzato le vicende e i ricordi della nostra vita e sempre lo faranno.

Cosi’ come canzoni e musica a farne da colonna sonora.

E’ questa la traccia in cui si muove questo nuovo libro di Raffaele Cammarota: storie, emozioni, suggestioni, aneddoti, mutamenti sociali attraverso i Mondiali di calcio dal 1970 ad oggi. In un’Italia profondamente cambiata.

Ognuno di noi ricorda perfettamente dove si trovava, e con chi, la notte dell’11 Luglio 1982 o quella del 9 Luglio 2006. O, per i meno giovani, la notte dell’Azteca nel celeberrimo 4-3 alla Germania. E cosi’ ci sembra di risentire vivida la voce di Nando Martellini con il suo tre volte “Campioni del mondo”, quella graffiante di Pizzul, o quella limpida di Civoli con l’indimenticabile “Cielo azzurro sopra Berlino”.

Rivediamo l’allucinata corsa verso la felicita’ di Tardelli e il gol di Grosso alla Germania. Il pianto di Baresi e le braccia al cielo di Rivera. Le parate di Zoff, i gol di Schillaci e la testata di Zidane a Materazzi. Le serpentine e i gol divini di Roberto Baggio e la “cabeza blanca” di Bettega. La classe ineguagliata di Scirea e i gol di Gigi Riva e Paolo Rossi.

E ogni volta ci torna in mente inevitabilmente un ricordo, una canzone, una sensazione, un momento della nostra vita in cui abbiamo mollato tutto per restare incollati davanti alle tv per una partita dei Mondiali.

Per sognare, e tornare ancora una volta bambini.

https://amzn.to/3mW507H





BIOGRAFIA AUTORE:

Raffaele Cammarota

Scrittore, comunicatore. Una laurea in Economia. Ideatore e Direttore del progetto "Pianeta SUD". Appassionato di storia del calcio e tifoso innamorato della Nazionale.

Gia’ autore di successo della Trilogia del viaggio - “Vuoi vivere o sopravvivere”, “Autore della tua vita”, “Il tuo viaggio e’ ORA” - e del saggio “Le meraviglie di Pianeta Sud”.

www.raffaelecammarota.it