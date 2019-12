“Equilibrio e movimento per la salute” alla pausa natalizia

L'iniziativa riprenderà il 13 gennaio 2020

GROTTAMMARE – E’ arrivato alla pausa natalizia “Equilibrio e movimento per la salute”, che nell’ambito dell’iniziativa regionale “Sport senza età”, sta coinvolgendo 53 persone.



Il progetto è realizzata dal comitato regionale dell’Unione Sportiva Acli Marche e cofinanziata dall’Asur Marche (ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale numero 1118/2017) e dall’amministrazione comunale di Grottammare, assessorato allo sport ed alla salute.



Proprio l’assessore Alessandra Biocca ha voluto ribadire l’importanza di una simile iniziativa che viene messa gratuitamente a disposizione dei cittadini di Grottammare e che ha avuto un ottimo riscontro in termini di partecipazione delle persone ed in termini di frequenza di presenza alle lezioni.



L’azione progettuale “Equilibrio e movimento per la salute” è partita nella scorsa primavera, nei primi mesi è stata realizzata in spiaggia e poi sono partite le attività presso il Centro Anziani Ischia I in via Domenico Bruni 2 che sono seguite dall’insegnante Sara Piunti.



Sono previste due ore settimanali di attività fisica per ogni turno nelle mattinate del lunedì e del mercoledì.



Per ulteriori informazioni sull’iniziativa, che riprenderà il 13 gennaio 2020, si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook “Unione Sportiva Acli Marche” oppure chiamare il numero 3442229927.