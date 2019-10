Esce “Fundus oculi”, opera poetica dell’autrice Elisabetta Cipolli

Elisabetta Cipolli vive e scrive a Livorno. Per Nulla Die, in uscita la silloge poetica Fundus oculi

Elisabetta Cipolli vive e scrive a Livorno. Tra le sue più recenti pubblicazioni Coperte isotermiche di soccorso per il volume antologico in omaggio a Zygmunt Bauman Società Liquida (Tempra Edizioni, 2019) e Carme per le streghe, composizione su musiche di Selvaggio Casella, per il primo concerto internazionale contro le pene capitali tenutosi a Roma il 2 Novembre 2018.



Con Radici scalene (Sensibili alle foglie, 2016) ha ricevuto l’attestazione di merito per la Sezione Poesia Edita del Premio Alda Merini 2019.



«All’età di trent’anni ho scoperto di avere una malattia non guaribile della vista. In Fundus oculi si trovano alcuni dei miei tentativi poietici per passare attraverso il dolore e i cambiamenti necessari: nuovi fondamenti, nuovi approcci al sapere, sinestesie. Ho dunque riunito alcune parole pioniere di un territorio oscuro, strofe suggerite dai cambiamenti necessari alla mia vita, fin dal momento in cui compresi che non potevo più fare affidamento né sulla vista, né sulla scienza.”



FONDAMENTO SAFFICO

Mutevole verso fuggì dal suolo

ma lo si confuse con la verità.

È nel tempo quel rimanere dei segni

dove sprofonda

per l’umano suo errare. Nel volo

sta l’altezza di superficialità

nata, dalla copula tra l’ingegni

nauseabonda.

Dato poi in dono, con un occhio solo,

il rimedio sacro a ogni divinità,

restano sempre in piedi tutti i regni

dove ridonda