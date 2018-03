EustachiORA Vino e Design_MilanDesignWeek2018

ARRIVA EUSTACHI ORA_Vino&Design 17-22 Aprile 2018 via Eustachi, Milano

Nelle grandi città come Milano, culture diverse si mescolano, si influenzano; sono realtà in continua evoluzione, in cui innovazione e tecnologia diventano protagoniste. Esistono però zone a misura d’uomo, in cui la frenesia della città sembra fermarsi, e il quartiere, i negozi, le strade diventano un’estensione della propria casa.

Proprio da questa considerazione è nata l’idea di dar vita a un distretto a misura di cittadino, nel centralissimo quartiere Porta Venezia, che unisca la tradizione e i valori Made in Italy, con i grandi appuntamenti internazionali che coinvolgono la città di Milano: EustachiORA (Porta Argentea in età romana, Porta Orientale, Porta Renza o anche Riconoscenza in periodo napoleonico, e infine Porta Venezia. Questi sono i nomi che la storia ha dato alla prima “porta” di Milano, quella che vide l’ingresso di Renzo Tramaglino in città, e proprio da questi nomi prende il nome di questo progetto.)

Percorrendo le strade di Porta Venezia, uno dei quartieri più vivi e attivi di Milano spicca in particolare la bellissima Via Eustachi. In appena 500metri di strada alberata, una vetrina dopo l’altra, si mantiene un’anima profondamente milanese, ma contemporaneamente anche una grande apertura verso il nuovo, verso il mondo.

Una via diventata un vero e proprio punto di riferimento, merito di alcuni locali storici e conosciuti in tutta la città, ma merito anche di tante nuove realtà che stanno incrementando costantemente il flusso di movida serale. Un flusso diverso da altre zone: più adulto, maturo e consapevole.

Nasce così l’idea di trasformare Via Eustachi in un vero e proprio distretto, che si attiverà in occasione dei grandi appuntamenti che vedono coinvolta la città di Milano (DesignWeek, FashionWeek per fare un esempio) in un clima di condivisione e non più di competizione, unendo le forze per raggiungere un obiettivo comune.

L’obiettivo? Ribaltare la naturale competizione, puntando invece alla condivisione, unendo commercianti, abitanti della zona, e addetti ai lavori, ognuno con la propria tradizione e particolarità, senza snaturare l’eccellenza di nessuno, ma ribadendo la propria unicità, donando un valore aggiunto alla qualità della vita e al benessere dell’intero quartiere.

Il 2018 vede quindi la nascita della prima edizione: EustachiORA_Vino&Design, insieme alla direzione artistica dello STUDIO MARCO PIVA .



La Milan Design Week 2018, sarà l’occasione per vivere e scoprire la cultura enologica italiana, attraverso gli occhi curiosi e originali di un gruppo selezionato di designer, che presenteranno i propri progetti relativi alla cultura del bere e della tavola, creando un vero e proprio percorso di 7 tappe, per esplorare il quartiere e le novità del mondo dell’arredo e dell’enologia

In occasione del Press Day, il 18 APRILE, il percorso sarà accompagnato dalla degustazione di ottimi vini della cantina Obiz, azienda di Cervignano del Friuli, una zona legata fin dai tempi dell’antica Roma alla viticultura, come testimoniamo le numerose anfore vinarie rinvenute nel territorio.





PRESS TOUR 18 APRILE H 18.30 – rsvp anam.communication.mi@gmail.com





Tra i partners che sostengono l’evento:

OBIZ_L’azienda vinicola Obiz si trova in Friuli Venezia Giulia, a soli 3 km da Aquileia, una colonia romana sorta nel 181 a.c. , diventata ora il principale sito archeologico del Nordest Italia. La tenuta prende il nome da Tommaso Obizzi, un banchiere veneziano che acquistò le terre della zona nel 1505. La famiglia Bergamasco gestisce ora l’azienda e si prende cura dei 60 acri di viti, distribuiti intorno alla cantina, con un’alta densità per ettaro, coltivati con il sistema di potatura Guyot. Yunmani Bergamasco ha rilevato l’azienda nel 1997, dopo essere stato addestrato dal nonno Luigi, nell’arte della vinificazione.



TANNICO_Tannico rivoluziona il mondo del vino puntando sul suo tratto distintivo: il coraggio.

Coraggio nelle scelte tecnologiche, coraggio nel modo in cui innova, coraggio di appassionarsi a qualcosa senza diventare squali, coraggio nella visione e negli sviluppi futuri del brand.

In breve, il coraggio di osare ma anche di valorizzare e collaborare con i meno forti, come i piccoli produttori, ai quali dà un grande spazio nella propria vetrina, vicino a nomi importanti del settore enoico.

Con 13.000 etichette in catalogo provenienti da 2.000 cantine è la più grande enoteca di vini italiani al mondo.

Ad oggi, una bottiglia su tre acquistate online viene spedita da Tannico verso tutta l’Italia e gli altri 28 Paesi in cui è attivo. www.tannico.it