Fabio Furnari

Escono in libreria "Il tempo delle Locuste" e "Carlo", un saggio e un racconto uniti dal tema della ricerca spirituale

Il racconto: Carlo decide di abbandonare il mondo in cui vive per intraprendere un percorso di vita che lo porterà a comprendere il suo passato e a vivere il presente con una nuova consapevolezza. Il personaggio viene colpito da amnesia dissociativa. Troverà nuovi compagni di viaggio che lo guideranno a trovare il proprio centro. Il percorso spirituale e una nuova iniziazione rassereneranno la sua anima.



Il saggio: Il Tempo delle Locuste è un saggio che offre una chiave di lettura dell’attualità, del periodo che tutto il mondo sta vivendo. Una finestra sui sistemi di potere e di condizionamento delle masse, un

richiamo alla Coscienza, intellettuale e spirituale al tempo stesso. Un invito a riflettere su come gli

obiettivi politici, sociali ed economici del Potere possano essere letti con la lente della visione

spirituale.



Scrive l’autore:

“Il periodo che stiamo vivendo è un grande paradosso, ci impone di valutare le cose anche con una visione diversa. Un virus ha capovolto la nostra realtà, immettendola in uno stato di totale confusione, di caos. La scienza è diventata il centro della nostra esistenza. Dobbiamo avere “fede” nella scienza in ciò che essa ci dice. Però la scienza in questo caso è caduta anch’essa nel caos o meglio i suoi esponenti sono in contrasto, in contraddizione. In questo momento stiamo vivendo, come nelle migliori chiese, una vera scissione nella “chiesa della scienza”. Una parte di essa si arroga il diritto di essere “ufficiale”.



Si tratti di un virus creato in laboratorio o sfuggito al controllo poco importa. Il pianeta sta esplodendo perché non lo abbiamo saputo salvaguardare, perché non siamo stati in grado di limitarci e di arginare la nostra prepotenza. La crescita esponenziale della popolazione preoccupa tutti. Questo crea un enorme dislivello tra chi raccoglie la ricchezza e chi invece dovrebbe usufruirne. Il sistema ha fallito su tutti i fronti. Quindi, chi detiene la ricchezza mondiale, quelle poche persone, quelle poche famiglie, corre ai ripari, innescando strategie di ogni genere per contenere i danni e dominare i sudditi inconsapevoli. Questi uomini spregiudicati irrompono quotidianamente nelle case di tutti per influenzare e seminare le proprie idee di panico, di terrore e dirigere la coscienza globale verso l'annichilimento”.



Nota sull'autore

Fabio Furnari è nato a Enna il 27.08.1963, è un cantautore, editore, produttore discografico ed autore. Vive a Roma. Per la sua attività cantautorale ha pubblicato dal 1985 ad oggi sette album: Tra il papa e

l'imperatore (ed. Wabasc 1985) – La mano destra (ed. Interbeat 1992) – Qualche notte dormo (ed. Interbeat 1998) Cavalieri e soldati (ed. Terre Sommerse 2003) – Sono venti (ed. Terre Sommerse 2010) – Oggi niente pasto (ed. Terre Sommerse 2016) – Tutto passa di qua (ed. Terre Sommerse 2020). E' autore di un libro di racconti “Melino” (ed. Terre Sommerse 2004) – di una raccolta di poesie “Le parole unite” (ed. Terre Sommerse 2009) – di un libro con doppio cd di poesie emusica con Valeria Faillaci, Niccolò Carosi, Franco Di luca e Birgit Chica dal titolo “Forma muta” (Ed. Terre Sommerse – 2013) – del saggio “L'alchimia – esperienza e cambiamento” (ed. Terre Sommerse 2014) , del saggio “Gasolio” (ed. Terre Sommerse 2017), della raccolta di poesie “Tutto scompare” (ed. Terre Sommerse 2019).



Ha fondato nel 1998 l'Associazione Terre Sommerse casa editrice e discografica di cui è Presidente (www.terresommerse.it ) con la quale organizza concerti e promuove l'attività di nuovi artisti nel campo della musica, della poesia, della pittura, del teatro, e dell'arte in genere. L'associazione no-profit Terre Sommerse è anche casa discografica e casa editrice e svolge, inoltre, la sua attività per devolvere in beneficenza parte delle entrate a favore dell'infanzia nelle zone di guerra. Inoltre, Terre Sommerse edita la rivista trimestrale Corus Cafè di cui Fabio Furnari, è fondatore nonché direttore editoriale.