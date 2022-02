Filomena la bruja “un tango argentino”

Magia e cruda realtà nella Buenos Aires dell'Ottocento.

Il progetto nasce dal desiderio di portare in scena questo bellissimo testo di Gianni Clementi; testo in cui magia e cruda realtà, sogno e cronaca s’intersecano nell’impianto narrativo. Un monologo emozionante, non privo di spunti ironici e occasioni di riflessione.

Filomena la bruja è la storia di una donna che vive a Buenos Aires vicino al ponte di ferro, nascosta dietro le persiane salate della sua casa. Vive in solitudine ripercorrendo le fasi della sua esistenza: lo sbarco degli immigrati italiani nella seconda metà dell’Ottocento, la sua ammirazione e devozione per un padre che dal nulla, partito da un paesino delle Marche, diventa il parrucchiere più famoso di Buenos Aires, il suo potente turbamento amoroso e la sua scelta sofferta di diventare una strega buona. Accanto alla vicenda personale di Filomena si affiancano episodi dolorosi della storia argentina. Gli uomini del falcon verde, i generali, i desaparecidos si affacciano prepotenti ad inficiare la vita di Filomena.

Ad impreziosire le parole saranno in scena due ballerini, una cantante e le note struggenti di un pianoforte. Il tango accompagnerà questo monologo di Gianni Clementi, donando allo spettatore immagini evocative dell’affascinante quartiere de la Boca.



Di Gianni Clementi

REGIA Lucia Pilar Clementi



Lala Gabarth

Alessia Rorato

Claudia Clementi

Roberto Ricciuti

Francesca Campitelli



