Finanziamenti per le imprese commerciali della Liguria

La Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FI.L.S.E. SpA), società che supporta la Regione Liguria nella progettazione ed attuazione degli interventi a sostegno del sistema economico ligure, ha pubblicato 2 nuovi bandi dedicati alle imprese commerciali. Entrambe le misure mettono a disposizione finanziamenti a tasso agevolato.

Il primo bando sostiene gli investimenti di imprese attive nel commercio e nella somministrazione. Il secondo è invece finalizzato al sostegno del capitale circolante di imprese commerciali esercenti nella somministrazione di alimenti e bevande.



Finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per la riqualificazione e lo sviluppo del settore del commercio al dettaglio e del settore della somministrazione di alimenti e bevande – Edizione 2019



La Regione Liguria sostiene lo sviluppo delle attività commerciali attraverso un Fondo Strategico finalizzato a migliorare la qualità e l’efficienza della rete distributiva del territorio. Il Fondo finanzia interventi di riqualificazione e sviluppo di micro, piccole e medie imprese commerciali con unità locale in Liguria. Al momento della presentazione della domanda, le imprese devono esercitare una delle seguenti attività:

- vendita al dettaglio effettuata in esercizi di vicinato;

- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esclusa quella a carattere temporaneo;

- rivendita di generi di monopolio;

- vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche (con posteggi in concessione per 10 anni);

- rivendita di stampa quotidiana e periodica effettuata in punti vendita esclusivi;

- rivendita dei prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico chirurgici;

- vendita al dettaglio in esercizi commerciali diversi da quelli indicati, aventi superficie netta di vendita non superiore a 250 mq.

La misura concede un finanziamento a tasso agevolato a copertura dell’80% dell’investimento ammissibile, della durata pari a 10 semestri, con interesse fisso nominale annuo pari al 1,25%.

Le tipologie di spese ammesse a tutte le imprese commerciali, ad esclusione delle attività di vendita e somministrazione effettuate sulle aree pubbliche, sono:

- costi per interventi di carattere edilizio nelle unità locali, dove viene esercitata l’attività dell’impresa;

- pratiche edilizie per la progettazione architettonica ed impiantistica, per la direzione lavori, per i collaudi e per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativi agli investimenti del progetto;

- spese di impianti, arredi ed attrezzatura (nuovi di fabbrica);

- costi di software e relative licenze d’uso, tecnologie innovative a supporto e nell’ambito del sistema di distribuzione tradizionale (es: siti internet ad esclusivo carattere conoscitivo/pubblicitario).

Invece, le spese relative alle imprese commerciali che esercitano attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esclusivamente sulle aree pubbliche, riguardano l’acquisto di:

- automezzi, nuovi di fabbrica, attrezzati esclusivamente ad uso negozio;

- arredi e attrezzature di conservazione, esposizione e commercializzazione della merce (nuovi di fabbrica).

Le spese sono ammesse se sostenute dopo il 1° Luglio 2019 e realizzate entro 12 mesi dal decreto di concessione. L’agevolazione prevede un investimento minimo pari a 12.500 € ed un importo di spesa massimo di 62.500 €.



Finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese del settore della somministrazione di alimenti e bevande per il sostegno al circolante – Edizione 2019



Il Bando della Regione Liguria prevede un Fondo Strategico a supporto del fabbisogno di capitale circolante di micro, piccole e medie imprese con sede in Liguria. I progetti ammessi devono essere finalizzati a sanare una situazione di temporanea difficoltà economica derivanti da problematiche occasionali e/o casistiche eccezionali.

Al momento della presentazione della domanda, le imprese devono esercitare una delle seguenti attività:

- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esclusa quella a carattere temporaneo

- somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche ed aventi posteggi in concessione per 10 anni

Le tipologie di intervento riguardano le spese per il circolante a fronte del pagamento di debiti scaduti verso fornitori e di arretrati su retribuzioni dei dipendenti. Possono riguardare anche spese da sostenere per l’ottenimento di fidejussioni bancarie, assicurative e/o soggetti iscritti nell’albo degli intermediari finanziari da porre a garanzia della restituzione del finanziamento e per l’ottenimento dell’anticipo del 100% del finanziamento stesso.

Il bando per le imprese commerciali della Liguria concede un finanziamento a tasso agevolato a copertura del 100% dell’investimento ammissibile, la durata varia dai 6 ai 10 semestri:

- durata pari a 6 semestri: l’interesse fisso nominale annuo è pari allo 0,75%;

- durata pari a 10 semestri: l’interesse fisso nominale annuo pari all’ 1,25%.

Il finanziamento per le imprese commerciali della Liguria prevede un investimento minimo pari ad almeno 5.000 € e copre una spesa massima di 30.000 €. Le spese in arretrato ammesse all’intervento, devono essere ricomprese nell’intervallo di tempo dal 1° gennaio 2018 fino alla data di presentazione della domanda.



Come presentare domanda per accedere ai finanziamenti della Regione Liguria



Per accedere ai 2 bandi della Regione Liguria, si potrà compilare la domanda online accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it, a partire dal 24 settembre fino al 27 dicembre 2019.