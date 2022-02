Fontana Forni vince il premio internazionale Good Design Award

Fontana Forni, storica azienda fondata nel 1946, leader nel settore dei prodotti per gli appassionati della cucina a legna e a gas, ha vinto con il forno ‘Piero’ uno dei premi di design più prestigiosi al mondo, il Good Design Award, istituito dall’Università di Architettura di Chicago, negli Stati Uniti.

Fontana Forni sul tetto del mondo. La storica azienda laurentina fondata nel 1946, leader nel settore dei prodotti per gli appassionati della cucina a legna e a gas, raggiunge un altro traguardo straordinario. Ha vinto con il forno ‘Piero’ uno dei premi di design più prestigiosi al mondo, il Good Design Award, il più antico riconoscimento in fatto di estetica e innovazione progettuale, istituito dall’Università di Architettura di Chicago, negli Stati Uniti.



L’ambito riconoscimento va diviso fra le abilità della squadra di progettisti dell’azienda di San Lorenzo in Campo, nelle Marche, e il giovane e noto studio di design della Whynot di Francesco Costacurta, con sede a Pordenone in Friuli.



Quando Fontana Forni si è rivolta a Whynot le idee erano molto chiare. L'azienda aveva sviluppato tecnicamente due nuovi concetti dai forti connotati innovativi e voleva ‘vestirli’ con un look accattivante ed in grado di valorizzare la loro unicità.



«‘Piero’ è un forno bi-combustibile – spiega soddisfatta l’azienda - che garantisce il passaggio da fuoco di legna a gas in modo immediato senza scomode operazioni di assemblaggio o rimozioni di componenti. La sua forma è stata pensata per richiamare la tradizionale cupola del forno pizza, interpretandola in una chiave nuova. Ideato per una doppia modalità di installazione, con carrello oppure in appoggio su cucine da esterno preesistenti, ‘Piero’ mantiene un design contemporaneo ed elegante in entrambe le situazioni. Una particolare attenzione è stata data al design del carrello; robusto e funzionale, integra 4 gambe in lamiera piena con superfici forate che danno carattere al prodotto. Lo spazio contenitivo interno del carrello permette di alloggiare la legna e gli accessori da lavoro come pentole e utensili».



Ma le novità in casa Fontana non si fermano qui: il nuovissimo progetto di forno pizza a gas studiato per la famiglia, chiamato ‘Maestro’, è infatti un candidato per la vittoria del Red Dot Design Award, il più famoso premio europeo in materia di estetica e funzionalità.



Fontana Forni, la volontà di coniugare le forme della tradizione attualizzate e nuove icone dei forni pizza. E i risultati sono da primi della classe!



