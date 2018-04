Giorgio Carnevale presenta il saggio Donne tra i due secoli presso il Centro di Psicoterapia Familiare di Pescara

Venerdì 20 aprile presso la nuova sede del Centro di Psicoterapia Familiare di Pescara, si terrà la presentazione dell'ultimo saggio di Giorgio Carnevale, intitolato Donne tra i due secoli. Dialogherà con l'autore la dott.ssa Ivana Siena

Giorgio Carnevale, Psicologo e Psicoterapeuta, saggista e romanziere, dopo l'evento di presentazione del saggio Donne tra i due secoli (nella collana Punti di Vista di Edizioni Psiconline), in anteprima assoluta a Roma, è finalmente in Abruzzo per raccontarci il suo punto di vista sul ruolo della donna oggi e sul complesso universo della sessualità femminile.

La presentazione del suo saggio si terrà venerdì 20 aprile dalle ore 18,30 presso la nuova sede del Centro di Psicoterapia Familiare Pescara-Foggia, in Viale Giovanni Bovio, 94 - Pescara.

Dialogherà con l'autore la dott.ssa Ivana Siena Psicologa–Psicoterapeuta ad indirizzo Sistemico Familiare fondatrice del Centro di Psicoterapia Familiare.

Qual è l'identità della donna oggi e qual è il suo ruolo? Perché si parla sempre di mondo maschile e femminile in una logica di contrapposizione?

Sono alcuni dei temi trattati in Donne tra i due secoli e di cui si discuterà durante la presentazione.

Il saggio nasce da una linea di ricerca che si articola dal lavoro clinico, per poi integrare aspetti biologici, antropologici e culturali del vissuto femminile e maschile. Il tentativo è quello di superare con decisione la logica della contrapposizione tra maschio e femmina che vuole necessariamente mettere gli uni contro gli altri come eterni e instancabili nemici.

Il saggio è strutturato in una prima parte dedicata alla teoria psicodinamica di riferimento, l’Analisi Mentale, per poi soffermarsi su alcuni cambiamenti cruciali. In primis quello della sessualità e delle abitudini sessuali per poi approfondire la tematica della procreazione, della maternità e delle “nuove” opportunità professionali.

Inoltre vengono analizzati aspetti cruciali delle relazioni di coppia, della procreazione e della genitorialità.

Uno spazio importante riguarda il fenomeno delle donne senza figli, poiché nelle società occidentali ma anche nei paesi in via di sviluppo è in forte ascesa.

Infine un capitolo viene interamente dedicato all’anoressia, una psicopatologia che investe praticamente le sole donne.

È necessaria la prenotazione via e-mail all'indirizzo centropsicoterapiafamiliare@gmail.com oppure telefonicamente al numero 349.5948873.