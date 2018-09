Giovedì 27 settembre prosegue la “Settimana dello sport sociale” dell’U.S. Acli

Iniziative a Venarotta e Monsampolo

Giovedì 27 settembre prosegue la seconda edizione della “Settimana dello sport sociale” organizzata dall’U.S. Acli provinciale, sostenuta e patrocinata dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche e realizzata in collaborazione con vari enti pubblici e privati nel territorio regionale.



La manifestazione rientra nel programma ufficiale delle manifestazioni collegate “Settimana europea dello sport” voluta dalla Commissione Europea e volta a promuovere la partecipazione sportiva e l’attività fisica nei Paesi membri dell’Unione.



Alle ore 20,30, a Villa Curti di Venarotta, prenderà il via una camminata, guidata dal prof. Alessandro Esposto, che avrà come direzione il monumento dei caduti di Gimigliano.



Alle 21, invece, camminata a Stella di Monsampolo, guidata dall’istruttore Valentino d’Isidoro, con partenza davanti alla Polisportiva Spazio Stelle a Monsampolo del Tronto in piazza Bachelet 5.



Ulteriori informazioni sulla “Settimana dello sport sociale”, a cui è possibile partecipare gratuitamente, si possono ottenere sul sito www.usaclimarche.com, sulla pagina facebook U.S. Acli Ascoli Piceno/Fermo o al numero telefonico 3495711408.AT