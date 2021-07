GIRO D'ITALIA DONNE: Rancilio Group partner tecnico di Nestlè

Le nuove cialde Nescafé Espresso e Rancilio Classe 5 saranno al punto di ristoro del Quartier Tappa La partnership tra Rancilio Group e Nestlé, nata per il lancio di Nescafé Espresso in cialde con sistema ESE, arriva anche al Giro d’Italia Donne, l’evento ciclistico al femminile più prestigioso a livello internazionale.

Per tutti i giorni di gara, presso il Quartier Tappa del Giro, è stato allestito un punto di ristoro gestito da Fedegroup, dove le oltre 450 persone al seguito della corsa, tra membri dell’organizzazione, staff e atlete, potranno degustare caffè e cappuccini preparati con Rancilio Classe 5, con kit dedicato per le nuove cialde in carta Nescafé Espresso. Per celebrare il Giro d’Italia Donne, Rancilio Group ha presentato la Classe 5 in edizione speciale con pannelli laterali rosa, un omaggio al colore simbolo dell’evento.



“Siamo qui con la nostra Classe 5 come partner tecnici di Nestlé” dice Luca Creti, Direttore Vendite Italia di Rancilio Group “e oltre alla soddisfazione di poter offrire a tutti una pausa caffè di qualità al termine di ogni tappa, partecipiamo perché crediamo nelle tematiche centrali di questa manifestazione sportiva, come la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del ruolo delle donne a tutti i livelli, compreso quello sportivo”.



La 32ª edizione del Giro d’Italia Donne, cha ha preso il via venerdì 2 luglio in Piemonte con una cronosquadre da Fossano a Cuneo, si chiuderà domenica 11 luglio con arrivo a Cormòns in provincia di Gorizia. 144 atlete su due ruote si sfideranno in un percorso di 1.022 km, attraversando oltre 130 Comuni di quattro regioni del Nord Italia: Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

La sintesi di ogni tappa sarà trasmessa in tv in Italia su Rai Sport HD, Eurosport 1 e online su tg.la7.it e su Bwin TV, media partner dell’evento insieme a Corriere dello Sport – Stadio e Tuttosport.



Ph credits: horecanews.it