Gli appuntamenti-aperitivo alla Biblioteca di Predazzo

nei giovedì di luglio e agosto alle 17.30 nell’aula magna del municipio

GLI APPUNTAMENTI DELL'APERITIVO CON L'AUTORE 2021

L’APERITIVO CON L’AUTORE 2021 È UN VIAGGIO VERSO LA NUOVA BIBLIOTECA



La rassegna letteraria estiva sempre attesa da turisti e residenti propone una serie di incontri previsti nei giovedì di luglio e agosto alle 17.30 nell’aula magna del municipio (tranne uno spettacolo sul territorio), con possibilità di seguire gli eventi in streaming sul canale Facebook e YouTube della biblioteca. La presenza in sala va prenotata ai numeri 0462.501830 e 335.6565688 (Whatsapp).

Il viaggio inizia il 1° luglio con la presentazione, all’interno della settimana “Erbe, fiori e sapori”, del libro “Flora del Trentino” di Filippo Prosser, Alessio Bertolli, Francesco Festi e Giorgio Perazza. L’8 luglio tornerà a Predazzo, dopo la partecipata presentazione del 2019 di “Mussolini ha fatto anche cose buone: le idiozie che continuano a circolare sul fascimo”, lo storico Francesco Filippi, con “Prima gli italiani! (sì, ma quali?)”. Il 15 luglio la giovane scrittrice cavalesana Sara Segantin presenterà “Non siamo eroi” dialogando con Massimo Bernardi, conservatore per la paleontologia del Muse. Il 22 luglio la rassegna uscirà sul territorio: nell’ambito di “Danzare a Monte”, il collettivo “Azioni fuori posto” proporrà “La Möa”, spettacolo itinerante di danza lungo il Travignolo, di e con il danzatore predazzano Lorenzo Morandini. Luglio terminerà con un viaggio in Asia insieme a Tino Mantarro che racconterà il suo “Nostalgistan”.



Agosto inizierà con due autori già conosciuti a Predazzo: il 5 agosto Matteo Righetto tornerà per far riflettere sul cambiamento climatico e il futuro dell’umanità con il romanzo “I prati dopo di noi”, mentre il 12 Romina Casagrande, dopo aver commosso con “I bambini di Svevia”, accompagnerà il pubblico alla scoperta de “I bambini del bosco”, che recupera un altro tassello del passato di una terra di confine come l’Alto Adige. Il 19 agosto si parlerà del “viaggio dei viaggi”: in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, il giornalista e autore televisivo Luca Sommi presenterà “Il cammin di nostra vita. Viaggio nella Divina Commedia”. “L’aperitivo con l’autore” si concluderà il 26 agosto con Thomas Mohr che racconterà il suo originale viaggio, narrato nel libro “A piedi a Roma con tre lama”.

La rassegna si svolge in collaborazione con l’Amministrazione comunale, la libreria Lagorai, l’Apt che offre l’ospitalità agli autori e l’azienda agricola locale “Quality over Quantity” che si occuperà degli aperitivi (serviti al posto e non più a buffet).





Biblioteca di Predazzo

corso Alcide Degasperi, 12

Predazzo, TN