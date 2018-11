Gli appuntamenti con l’U.S. Acli Marche di martedì 20 novembre

Camminata, yoga, respiro consapevole e burraco

Prosegue nel territorio della vallata del Tronto l’attività dell’U.S. Acli, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni ed associazione di promozione sociale riconosciuta dalla Regione Marche.



Martedì 20 novembre dalle ore 17,30 alle ore 18,30, presso la Casa albergo Ferrucci inVia Tucci proseguirà il corso di burraco organizzato in collaborazione con l’Associazione Hozho e con la Chiesa Valdese nell’ambito del progetto “Ricostruire le comunità”.



Dalle ore 18,45 alle ore 19,45, presso la stessa struttura, proseguirà anche il corso di respiro consapevole realizzato sempre nell’ambito dello stesso progetto.



A San Benedetto del Tronto ci sarà un torneo di burraco aperto agli amanti ed agli appassionati del gioco. L’appuntamento è alle 21 presso il Circolo Mare Bunazz in via dei tigli. Sono previsti 3 turni: 2 mitchell e una danese per 4 smazzate.



Per le iscrizioni al torneo serale ci si può rivolgere alla responsabile di gara Patrizia Anelli (3398317594).



Sempre a San Benedetto del Tronto, presso il Palariviera in Piazza Aldo Moro, alle ore 21 prosegue il corso di yoga tenuto dall’insegnante Eugenia Brega che si svolge nell’ambito del progetto “Sport senza età”. L’iniziativa è cofinanziata dall’Asur Marche e dalla Fondazione Carisap e patrocinata dall’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto.



Sempre martedì 20 novembre, a Centobuchi, con partenza da piazza dell’unità in via dei tigli, alle ore 21, c’è l’appuntamento con “Salute in cammino”. Si tratta del consueto appuntamento settimanale con la promozione della salute e di corretti stili di vita attraverso una camminata della durata di un’ora. La partecipazione all’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, è gratuita.