Gli effetti del Covid sugli immobili di lusso

La pandemia ha mutato gli interessi dei clienti interessati ad immobili di lusso: gli stranieri preferiscono l'Italia e gli italiani anche. La ricerca si concentra su case indipendenti lontano dal caos.

Non c’è dubbio che la pandemia che ha colpito l’intero pianeta ha avuto effetti devastanti anche sull’economia mondiale e ne ha cambiato gli assetti.

Da questa situazione non si può esimere il mercato degli immobili di lusso, che pur avendo subito cambiamenti, per assurdo ha quasi approfittato della situazione.



Innanzitutto il dato che ci segnala Luxforsale, portale specializzato nella promozione di immobili di lusso, è un ritorno in massa da parte di acquirenti e locatari stranieri alla ricerca di proprietà in Italia.

Oltre alla cultura e alla bellezza del nostro paese, si aggiunge un fattore determinante, ovvero quello sanitario.

Rispetto ad altre nazioni del mondo, come ad esempio Sud America, Asia, Mar Rosso, Isole Indiane; l’Europa ed in particolar modo l’Italia è riconosciuta per un sistema sanitario solido e strutturato in grado di fornire garanzie.



Altro dato particolarmente interessante è la facilità di raggiungere il bel Paese.

“Gli acquirenti derivano praticamente da ogni parte del mondo” dichiara Claudio Citzia Ceo di Luxforsale “americani, russi, svizzeri, nord europei, ma anche italiani il cui interesse verso immobili all’estero è scemato negli ultimi due anni”.

Di fatto sembra che tutti siano alla ricerca di immobili di lusso in Italia, dato che fa presupporre un periodo particolarmente florido per il settore per i prossimi anni.



L’effetto di questa situazione è anche un cambiamento rispetto alle tipologie di acquisto.

Se fino a due anni fa la ricerca era equamente distribuita tra tutte le proprietà, attualmente gli acquirenti di immobili di lusso prediligono ville, casali e castelli preferibilmente in zone verdi e tranquille, a discapito di attici, appartamenti e loft in città.

Una scelta che comporta un allontanamento dalle grandi città, che pur offrendo opportunità di business, hanno per contro i limiti del caos e un’offerta immobiliare che non prevede case indipendenti in zone tranquille.

A beneficiare di questa situazione potrebbero essere le zone immediatamente limitrofe ai grandi centri urbani.



"Chi cerca immobili di questo tipo non ha le idee chiare sulla proprietà che cerca, per questo molto spesso viene contattato il nostro portale, che non trattando compravendita, a sua volta gira il nominativo alle agenzie certificate Luxforsale sul territorio, quelle che in esclusiva si sono accaparrate la provincia dove operano" afferma Citzia che conclude "purtroppo non tutte le zone sono coperte ed è per questo che stiamo cercando partner sul territorio nazionale".



Chi volesse maggiori indicazioni sul servizio "agenzia certificata Luxforsale" può trovare tutte le indicazioni sul sito nell'apposita sezione "agenzie certificate"