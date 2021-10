Guida Pizzerie d’Italia 2022 del Gambero Rosso: Antonio Pappalardo vince il premio speciale Maestro dell’Impasto

Ottengono grandi risultati anche le sue due pizzerie: La Cascina dei Sapori vede confermati i 2 spicchi per il 10mo anno, stesso riconoscimento anche per Inedito a 4 mesi dall’apertura Antonio Pappalardo

A Napoli è stata presentata l’edizione 2022 della Guida alle Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso. L’importante guida nazionale ha assegnato ad Antonio Pappalardo, pizzaiolo e proprietario della Cascina dei Sapori e di Inedito, il premio speciale Maestro dell’impasto per la maestria nella lavorazione degli impasti e nella lievitazione, che l’anno scorso era stato vinto da Simone Lombardi di Crosta a Milano e Francesco Martucci de i Masanielli a Caserta. Un prestigioso riconoscimento dunque per il pizzaiolo di origini napoletane, che ottiene subito i due spicchi con Inedito, la pizzeria nel centro di Brescia aperta a giugno, e vede confermati i due spicchi per la Cascina dei Sapori, il locale aperto 14 anni fa a Rezzato.



Entusiasta per il risultato, Antonio Pappalardo dichiara: “Meno di un mese fa 50TopPizza ha assegnato alla Cascina dei Sapori il premio per la migliore carta vini d’Italia, segnalandola tra le migliori 20 pizzerie del Paese. Oggi il Gambero Rosso assegna questo premio speciale, che mi gratifica notevolmente perché certifica l’incredibile lavoro fatto negli ultimi anni con il mio staff per migliorare i nostri impasti affinché siano perfettamente sviluppati, riconoscibili e altamente digeribili. Lo stesso vale per quello gluten free per cui abbiamo studiato un impasto ad hoc. Non possiamo che essere contentissimi anche per il risultato di Inedito, con cui abbiamo voluto rivoluzionare un po’ i canoni della pizzeria”.



La Cascina dei Sapori si conferma quindi uno dei locali di riferimento per la pizza dopo l’uscita delle due guide principali del settore: due spicchi sul Gambero Rosso da 10 anni e la 17ma posizione nella 50TopPizza (migliore pizzeria nella provincia di Brescia e la terza in Lombardia), oltre al premio per la migliore carta vini d’Italia. Inedito, a pochi mesi dal debutto, ottiene subito i due spicchi sul Gambero Rosso e viene segnalata come Pizzeria Eccellente dalla 50TopPizza.



Pizze degustazione



Trancio degustazione gambero rosso, burrata e cavolo cappuccio - La Cascina dei Sapori



Alessandro Hoch



Parmigiana - Pizza signature di Antonio Pappalardo da Inedito