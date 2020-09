I tappi Amorim: valore aggiunto green nei bilanci delle cantine

Il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val d’Oca inserisce le certificazioni di ritenzione della CO2 Amorim nel suo primo Bilancio di Sostenibilità

La sostenibilità dei grandi vini passa attraverso le credenziali ineguagliabili del sughero! Nel voler aiutare le cantine a diventare più sostenibili, infatti, Amorim Cork Italia ha certificato la quantità di CO2 assorbita dal Tappo monopezzo, dal Tappo micro Neutrocork e dal Tappo spumante con due rondelle, risultati trattenere rispettivamente: 309 grammi, 392 grammi e 562 grammi di CO2. Il primo a fruire del certificato per il proprio Bilancio di Sostenibilità 2019 è stato il Gruppo Cantina



Produttori di Valdobbiadene - Val d’Oca: un momento storico, perché il documento rappresenta la volontà di mettere nero su bianco e misurare con approccio scientifico l’impegno verso il territorio, la comunità e, in generale, il modo di fare impresa, che nel Gruppo, sin dalla sua nascita nel 1952, si fonda sui valori della cooperazione e della condivisione.



I risultati della prima edizione del Bilancio di Sostenibilità della Cantina Produttori di Valdobbiadene, redatto in collaborazione con Trentino Green Network applicando la metodologia internazionale GRI Standard – Global Reporting Initiative, sono stati presentati nel corso di un evento svoltosi presso la sede della Cantina a Valdobbiadene, nel cuore della denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG e in mezzo ai paesaggi straordinari disegnati dalle colline inserite nel Patrimonio Unesco. L’operato della Cantina è stato analizzato prendendo in esame il contributo concreto dato all’attuazione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals) sanciti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.



La certificazione Amorim Cork Italia, inserita in questo contesto, ha dimostrato pienamente come per effetto di compensazione l'uso di una chiusura in sughero, oltre ad essere tecnicamente impeccabile, attenui l'impatto ambientale delle filiere in cui è coinvolto. L’azienda leader nella produzione e vendita di tappi in sughero ha infatti fatto certificare da Ernst&Young e Price Waterhouse Coopers, due gruppi multinazionali indipendenti, il livello di ritenzione CO2 dei suoi sigilli, veri e proprio tutori di qualità e garanti di un futuro sostenibile a più livelli.



Il Gruppo Amorim è la prima azienda al mondo nella produzione di tappi in sughero, in grado di coprire da sola il 40% del mercato mondiale di questo comparto, e il 26% del mercato globale di chiusure per vino; conta 22 filiali distribuite nei principali paesi produttori di vino dei cinque continenti.



Amorim Cork Italia, con sede a Conegliano (Treviso), filiale italiana del Gruppo Amorim, si è confermata nel 2019 azienda leader del mercato del Paese. Con i suoi 56 dipendenti e una forza commerciale composta da 35 agenti, nel 2019 ha registrato oltre 614.000.000 di tappi venduti per un fatturato, in crescita, di 64 milioni di euro (+8% rispetto al 2018). La sua leadership è dovuta ad una solida rete tecnico-commerciale distribuita su tutto il territorio della penisola, ad un efficace servizio di assistenza pre e post vendita ma anche all’avanguardia dei suoi sistemi produttivi e gestionali e soprattutto del suo reparto Ricerca&Sviluppo, al quale si associa una spiccata sensibilità per la tutela dell’ambiente e in particolare per la salvaguardia delle foreste da sughero. Lo sguardo al futuro vede una sempre più solida alleanza tra Tecnologia e Natura, con la chiusura del circolo virtuoso avviato con ETICO grazie alla linea SUBER, design nato dalla granina dei tappi raccolti dalle onlus e riciclati. Accento vigoroso anche quello sulle risorse umane, con oltre 14 iniziative di work-life balance per una migliore armonia tra vita personale e lavorativa della grande famiglia Amorim.