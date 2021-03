I vari tipi di investimento

La guida ufficiale per tutti i tipi di investimento

Stai valutando vari tipi di investimenti per aumentare i fondi di risparmio? Vuoi creare un secondo reddito passivo? O vuoi avviare un'azienda da zero? Bene, finalmente sei arrivato nel posto giusto! Mettiti comodo perché ... In questa guida spiegherò come effettuare vari tipi di investimenti in base alla tua propensione al rischio.



Naturalmente, prima di decidere quale denaro utilizzare, è necessario determinare cosa si vuole ottenere e quando sarà raggiunto. Ad esempio, dovrai porsi alcune domande: Vuoi solo proteggere il tuo capitale dall'inflazione? Vuoi aumentare il capitale o sei interessato alle rendite? Quanto tempo ti serve per gestirlo. .Non hai tempo? Oppure puoi dedicarti ad esso?



Sebbene questa possa essere la forma di investimento più famosa (possiedi azioni della società), non è rivolta a persone che hanno poca conoscenza del mercato In effetti, sono richieste conoscenze di analisi tecnica di base, comprese strategie a breve termine (transazioni) e partecipazioni a lungo termine (holding). Tuttavia, dobbiamo dire che questo è il tipo di investimento più flessibile in grado di soddisfare più obiettivi di reddito. Un portafoglio di investimenti equilibrato consente infatti di generare reddito attraverso i dividendi, aumentare il capitale totale e proteggersi dall'inflazione.



Questo può essere considerato un investimento sicuro, infatti sei un creditore di una società o istituzione. In questo caso, i benefici derivano da benefici che possono essere fissi (determinati in precedenza) o variabili (in base ai prezzi di mercato). Al termine del periodo di margine, potrai ricevere il denaro congelato e gli interessi maturati. Investimento in fondi comuni di investimento Spendendo i vostri soldi in fondi comuni di investimento, delegate essenzialmente la gestione di una somma di denaro a un istituto. Queste entità raccolgono i risparmi di vari individui e investono per loro conto. Ogni fondo ha le proprie caratteristiche e, attraverso la valutazione caso per caso, si possono comprendere i tipi di rischi che corrono. ETF di investimento In effetti, gli ETF sono fondi che gestiscono passivamente fondi, ovvero replicano tutte le azioni o obbligazioni in un particolare mercato o settore di prodotti.



Tipo di investimento in materie prime Considerate le difficoltà, investire nelle materie prime non è un Investimento di tutti, infatti si tratta solitamente di un mercato molto turbolento. Il petrolio, l'argento, il cobalto e molte altre sostanze variano a seconda della domanda del mercato, ma ogni comportamento dipende dalle sue caratteristiche specifiche. Pertanto, è importante studiare il materiale da acquistare e la sua periodicità. Affidandosi all'oro, possiamo dire che permette di coprire e quindi equilibrare il proprio portafoglio di investimenti, eliminando così il capitale esposto (titoli, obbligazioni, ecc.) Nell'economia reale, proteggendolo così da eventuali crisi. Investimento sul mercato monetario In terminologia, stiamo parlando di investimento in cambio di valuta, che riguarda l'intenzione di acquistare una certa quantità di valuta estera per aumentarne il valore. Questo settore è solitamente fortemente influenzato dalle politiche nazionali, dal numero di unità di stampa e dall'inflazione.