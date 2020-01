I volontari “Mondo Libero dalla Droga” ieri in una scuola di Ravenna

RAVENNA – I volontari “Mondo Libero dalla Droga” continuano con la sensibilizzazione e informazione contro le sostanze stupefacenti all’uscita delle scuole di Ravenna.

Sabato 11 Gennaio 2020 sono stati distribuiti, dai volontari, all’uscita del “Liceo Classico Dante Alighieri”- Piazza Anita Garibaldi, “La Verità sulle Droghe” che spiegano ogni principale tipo di sostanze stupefacente e i suoi effetti a breve e lungo termine.

Mentre eravamo davanti alla scuola una professoressa ci ha fermato ha complimentarsi per quello che stavamo facendo, inoltre ha voluto un pacco di opuscoli da portare in classe.

Due studenti in particolare hanno voluto fare una foto insieme a noi, perché contenti della nostra iniziativa.

Sono stati tanti i ringraziamenti dai passanti e genitori che aspettavano i loro figli all’uscita esortandoci a continuare e fare tanta prevenzione.

I nostri interventi – dice un volontario- mirano ad aiutare i giovani attraverso la semplice informazione; è importante far capire ai ragazzi che non serve nessuna droga per divertirsi.

Il nostro motto è l’idea del filosofo umanitario L. Ron Hubbard: ‘L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione’.

Vogliamo far capire, attraverso il materiale che distribuiamo, cosa causa l’uso di droghe e quali sono i danni sia a livello fisico che mentale.”

Questa iniziativa continuerà in tutte le scuole di Ravenna e provincia, il nostro scopo è raggiungere i ragazzi prima che lo facciano gli spacciatori.

noalladroga.it