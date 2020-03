IDB GROUP: un 2020 all’insegna di sicurezza, qualità, ambiente e responsabilitÀ sociale

Industria Dolciaria Borsari, azienda leader nel settore dei lievitati da forno segmento premium, consolida l’ottimizzazione dei sistemi di certificazione e si posiziona come modello per le aziende del settore, garantendo sicurezza alimentare, miglioramento continuo, economia green e circolare.

Ci sono argomenti come sicurezza alimentare, sostenibilità e filiera che determinano e incidono sui nuovi stili di consumo e su cui il consumatore e le imprese pongono oggi la massima attenzione. Secondo i dati Nielsen “Sustainable Shopper Report 2018”, il 45% degli italiani si dichiara favorevole nel cambiare le proprie abitudini di consumo per ridurre l’impatto ambientale, ma solo il 20% è disposto a spendere di più per acquistare prodotti che offrono qualità e sicurezza.



IDB Group, azienda veneta leader nel settore dei lievitati da forno nel segmento premium, rinnova la propria attenzione alle tematiche sulla sicurezza alimentare, ambientali, sociali ed etiche accogliendo buone prassi e sistemi di certificazione come naturale evoluzione di una visione d’impresa moderna e orientata alla sostenibilità, all’economia green e circolare. Un’intera divisione aziendale opera costantemente per conformare l’organizzazione ai più severi e rigorosi standard internazionali al fine di rispondere a un mercato “glocale” sempre più esigente, a cui si aggiunge una costante formazione e aggiornamento con personale interamente dedicato.



Per Industria Dolciaria Borsari le certificazioni sono un modo per migliorare il proprio approccio ai processi lavorativi e alle dinamiche aziendali e permettono di adeguare la propria offerta agli standard richiesti a livello mondiale, in modo da fornire garanzie certificate al consumatore e agli stakeholders. Essere parte di un mercato significa anche partecipare e concorrere a regole comuni contribuendo a migliorare le professionalità presenti in azienda e facendo crescere nel contempo una sana cultura d’impresa. Lavoro, ambiente, sicurezza alimentare, sicurezza sul lavoro, qualità ma anche sostenibilità e coscienza CSR (Corporate Social Responsibility), costituiscono una visione quotidiana per raggiungere obiettivi condivisi con tutte le risorse e i siti aziendali.



“Stiamo crescendo perché abbiamo ottimizzato strumenti, metodi e processi - afferma Andrea Muzzi, Ceo del Gruppo - competere in Italia e nel mondo significa parlare la stessa lingua dei nostri clienti ed estimatori.”



BRC

IDB Group ha integrato il proprio sistema di certificazione BRC (British Retail Consortium) alla nuova versione 8, più specifica e ancora più adatta allo sviluppo e crescita in un ambiente esigente e competitivo. L’adozione di un sistema di tracciabilità e una maggiore attenzione al monitoraggio ambientale garantiscono oggi i più alti livelli di sicurezza anche rispetto alle sofisticazioni, alle frodi alimentari e alla food defence.

L’azienda è così tra le prime del proprio settore a disporre di competenze immediatamente applicabili verso clienti nazionali e internazionali oltreché offrire un servizio adeguato alle nuove normative.



Certificazione Biologica – Etica e di Sostenibilità

Promossa dal CCPB, l’organismo di certificazione e controllo dei prodotti biologici ed eco-sostenibili agroalimentari interessa oggi una parte della produzione, ed Agrovet è stata introdotta nell’ambito dell’accertamento dei criteri qualitativi e delle fasi di produzione delle uova.

Introdotta da anni, la certificazione RSPO garantisce la sostenibilità sull’origine dell’olio di palma utilizzato.

IDB Group è stata tra le prime a dichiararsi OGM FREE e sensibile ai temi della riforestazione tanto da considerare il passaggio a soli materiali certificati FSC nell’immediato futuro.



Ambiente

IDB Group dispone di un proprio depuratore per la ri-emissione delle acque reflue ma anche di un controllo costante sulle emissioni in atmosfera con una prospettiva futura di ulteriori contenimenti grazie a proprie progettualità e studi su geotermia e termovalorizzazione. L’azienda produce direttamente elettricità da fonti alternative (fotovoltaico) per ben 450 kWh, esegue da anni la raccolta differenziata e più recentemente ha installato due colonnine di ricarica auto elettriche nel proprio parcheggio.



Sicurezza sul Lavoro

L’azienda applica tutte le disposizioni dettate del D.Lgs 81/2008, in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ha aderito volontariamente al sistema OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) una certificazione che persegue buone prassi e metodologie applicate alla tutela, salute e sicurezza dei lavoratori.



Dal punto di vista procedurale e metodologico, l’azienda attua il modello di Deming “PDCA” Plan-Do-Check-Act con l’obbiettivo di migliorare, costantemente il proprio operato. Il sistema coinvolge gran parte dei processi aziendali quali approvvigionamenti, produzione, confezionamento, ricerca e sviluppo, progettazione, marketing e post vendita e della supply chain, con frequenti verifiche di analisi e miglioramento. Tutto l’eco-sistema produttivo risponde alle norme HACCP e analoghe internazionali (FSMA USA) garantendo il mercato secondo i più elevati standard.



Industria Dolciaria Borsari oggi raggruppa ben otto prestigiosi marchi di lievitati come Tommaso Muzzi, Borsari, Antica Pasticceria Muzzi, Giovanni Cova & C. Scar Pier, Torronificio Bedetti, Golfetti. Da oltre un anno opera brillantemente anche dal laboratorio di produzione e dallo Shop La Torinese ed è proprietaria dei punti vendita Spaccio Torrone Bedetti a Falconara, della frequentatissima Pasticceria Emporio Borsari a Badia Polesine, attigua ai laboratori di produzione e del Bistrot Giovanni Cova & C., nel centralissimo quartiere Brera a Milano; tutte attività che testimoniano l’impegno nel cercare l’innovazione nel retail tradizionale e che dimostrano la particolare attenzione alle dinamiche di sviluppo, crescita e di trend del mercato.



Con un patrimonio di oltre 160 ricette, tra cui quella della colomba classica giudicata tra le migliori di Italia (Gambero Rosso 2018), IDB Group è l’unica azienda in Italia in grado di garantire la produzione dei lievitati da forno secondo i metodi cosiddetti Piemontese o Lombardo e Veneto, oltre a una centenaria storia sul torrone.



