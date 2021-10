IDEA Food & Beverage entra in due nuove società e lancia contestualmente un completo rebranding

In occasione di HOST 2021, dei 10 anni di attività dello studio, e in vista della ripresa del mercato, l’agenzia di marketing strategico IDEA Food & Beverage presenta una nuova immagine radicalmente evoluta e annuncia l’ingresso in due società con lo scopo di accelerare e sviluppare progetti retail nel settore ho.re.ca. attraverso il metodo strategico che ha portato a importanti risultati i clienti dell’agenzia

“Il radicale cambio di immagine e l’ingresso in due nuove società arrivano in un momento molto importante per noi” spiega Giuseppe Adelardi, amministratore delegato e co-fondatore di IDEA Food & Beverage: “In questi ultimi due anni abbiamo sostenuto i nostri clienti in uno dei momenti più difficili del nostro settore. Abbiamo avuto una grande prova di quanto metodo solido, strategia, ossessione per il raggiungimento dei risultati, entusiasmo e capacità di eseguire e scaricare a terra possano fare la differenza. Difatti tutti i nostri clienti – non solo per merito nostro, ma perché condividono i nostri stessi valori e la nostra stessa visione – hanno continuato a crescere e hanno affrontato bene questo duro periodo. Sono stati mesi complessi, in cui la nostra ossessione per il raggiungimento del risultato ci ha premiati: abbiamo lavorato sodo, molto più di prima anche in smartworking, continuando a crescere e sviluppando nuovi progetti per e con i nostri clienti.”

E continua: “La pandemia ci ha offerto importanti spunti di riflessione. Abbiamo pensato a cosa le aziende del food & beverage avrebbero cercato alla fine di questi mesi di restrizione e abbiamo compreso la necessità di essere concreti, di rispondere alle esigenze di un settore desideroso di ricominciare a crescere, parlando ancora più chiaramente agli imprenditori. Ciò che ci caratterizza nel mercato è l’orientamento al risultato finale, lo spenderci completamente per esso. I nostri unici KPI sono l’aumento di marginalità, l’aumento di fatturato, l’ingresso in nuovi mercati e la crescita dell’azienda cliente. Non seguiamo iniziative che non abbiano fini strategici, anche se questo significa entrare in contrasto con il cliente o perfino perderlo, preferiamo essere una spina nel fianco che continua a spingere nella direzione più strategica. Questo per noi è un mantra assoluto. Attraverso la nuova immagine trasmettiamo esattamente questo: i risultati – espressi in modo trasparente – che raggiungiamo e l’energia, la passione, la mentalità critica costruttiva che portiamo all’interno delle aziende che ci scelgono.”



“Un cambio completo di immagine e un website tutto nuovo (www.ideafoodandbeverage.it), l’introduzione di un blu elettrico e di elementi testuali formati da tratti pittorici esplosivi vogliono trasmettere energia, dinamicità, proattività e solidità, tutti elementi fondamentali in questo periodo di ripartenza e non solo.” Racconta Marco Mintrone, socio e art director di IDEA Food & Beverage.

Non solo restyling ma un percorso tutto nuovo per IDEA, continua Adelardi: “I successi che abbiamo conseguito e il rapporto vero, concreto, carnale che abbiamo instaurato con i nostri clienti hanno portato alcuni di essi a proporci di non essere più solamente partner esterni, ma soci di minoranza in nuovi progetti di sviluppo. Con felicità ed emozione siamo stati fieri di accettare e dare il via a due nuovi percorsi molto stimolanti e per noi importanti con Le Piantagioni del Caffè – importante torrefattore di caffè specialty – e Arà: è Sicilia – azienda di ristorazione con tre punti vendita a Firenze.”

“Queste due nuove società danno il via a quello che per IDEA è un nuovo percorso di sviluppo che non si limiterà a questi progetti. È il nostro modo di applicare direttamente tutto ciò che portiamo ai nostri clienti come consulenti, dimostrare a chi è ancora scettico riguardo al marketing strategico che esso non è solo una realtà, ma una necessità. Dimostrare l’efficacia della capacità di eseguire in modo strategico e con l’ossessione del risultato.”



Uno dei due progetti, con Le Piantagioni del Caffè, prevede l’apertura di una serie di punti vendita che porteranno grande innovazione nel settore della caffetteria di alta qualità dal punto di vista del servizio, del prodotto, dell’impatto. La prima location aprirà i battenti a fine anno a Firenze. Il piano di sviluppo prevede una rapida espansione del format prima in Italia e nel breve periodo anche a livello internazionale.

Il progetto in fase di sviluppo con Arà: è Sicilia, prevede anch’esso l’apertura di nuovi punti vendita a forte contenuto innovativo volti a ripensare il rapporto del cliente con la bontà di prodotti fortemente legati alla tradizione culinaria sicula.



Nel biennio 2020/2021, rispetto al periodo pre-COVID, i risultati dei clienti di IDEA Food & Beverage sono davvero meritevoli di attenzione: scoprili nel website!