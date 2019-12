Il campionato provinciale singolo di burraco dell’U.S. Acli

Mercoledì 18 novembre l’ultima tappa

ASCOLI - Mercoledì 18 novembre, alle ore 21 presso il Circolo Ricreativo Monticelli in via dei tigli, si svolgerà l’ultima tappa del campionato provinciale singolo di burraco dell’U.S. Acli.



Alla quarta edizione della manifestazione hanno partecipato 125 persone provenienti da Marche ed Abruzzo che si sono confrontate in 9 tornei svoltisi ad Ascoli Piceno, Ancarano ed Arquata.



Dopo nove giornate della manifestazione al primo posto della graduatoria c’è Anna Rita Passaretti con 560 punti, a seguire Lorenzo Ciutti e Maria Rita Teodori con 533, poi Tito Giovannini 513, Mauro Biancacci con 507, Claudia Sfratato con 497, Anna Maria Del Moro 487 e Maria Teresa De Luca 478.



L’albo d’oro della manifestazione comprende Alessandro D’Amario (vincitore dell’edizione 2016), Giancarlo Catalucci (vincitore dell’edizione 2017) e Anna Rita Passaretti (vincitrice dell’edizione 2018).



Il torneo di mercoledì 18 si giocherà con la formula dei 4 turni: 3 mitchell e una danese per 4 smazzate.



Vige il regolamento U.S. Acli e l’iniziativa è riservata ai soci U.S. Acli.



Per le prenotazioni ci si può rivolgere all’arbitro Pier Luigi (3357548616).



Al termine del torneo si svolgerà la cerimonia di premiazione del campionato provinciale.



Per ulteriori informazioni sul Campionato provinciale singolo di burraco si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.