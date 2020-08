Il capricorno srl - il facility management che cercavi!

Manutenzioni stabili, aree verdi e zone esterne ? Ci siamo noi!

Il Capricorno Srl da oltre 10 anni si occupa di facility management.



Per facility management si intende la gestione di quei i servizi secondari, che non fanno parte del "Core-business" aziendale, ma che vanno comunque espletati in quanto funzionali allo svolgimento delle normali attività lavorative e che spesso vengono esternalizzati.



La nostra attività di routine è la manutenzione degli edifici, delle aree verdi e degli spazi esterni.

Nel corso del tempo ci siamo strutturati per rispondere alle esigenze dei punti vendita della G.D.O e delle catene monomarca.

Per questi settori ci occupiamo inoltre di :

Allestimento dei punti vendita, della disposizione dei prodotti, Facchinaggio e della disposizione del materiale pubblicitario, e anche del montaggio delle insegne a grandi altezze.

Come impresa siamo abilitati a svolgere lavori di sanificazione e disinfestazione professionali.



Per il Settore industriale ci occupiamo delle manutenzioni delle linee produttive.



Inoltre Possiamo supportare i nostri clienti anche nella pulizia degli impianti fotovoltaici.



La capillarità sul territorio ci consente di intervenire in tempi rapidi per evitare disservizi e mancate vendite.

La nostra azienda, ha base a Nocera Umbra, disponiamo di squadre operative dirette presenti su gran parte del territorio nazionale, nelle regioni di: Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Sardegna.