Il destino dell’umanità sulla linea di confine

Due regni vicini fisicamente, ma distanti anni luce: il Regno del Nord in una distopia corrotta ed egoista, il Regno del Sud utopico che persegue obiettivi quali la condivisione e il sostegno del suo popolo. Sono in guerra, eppure scopriranno una verità che va al di sopra delle loro convinzioni.

La Foresta dei Fiori d’Acciaio è il titolo del romanzo d’esordio di Anthony C., nuovo arrivato tra le pubblicazioni della Casa Editrice Horti di Giano. Un fantasy che, attraverso un racconto verosimile alla realtà di oggi, tratta argomenti spinosi sui quali tutti, prima o poi, siamo chiamati a riflettere. Disponibile dal 7 Dicembre 2020 sul sito dell’editore (www.hotidigiano.com), in tutti gli store online e nelle librerie nella sua versione italiana e in inglese dal 17 dicembre prossimo.



«In principio c’era l’oro, dopo l’oro venne l’argento, dopo di questo venne il rame e infine ci fu il ferro». Così inizia questa storia segnata da confini e differenze radicate, sulla linea di demarcazione che separa due Regni distanti per usanze, credenze, principi e moralità. Un’ucronìa che racconta un futuro alternativo in cui qualcosa sta cambiando. Due Regni divisi da un’immensa foresta di metallo: la Foresta dei Fiori d’Acciaio, circondata da altissime mura e accessibile da otto portali, sorvegliati dai Reggenti. Ma la foresta si sta arrugginendo e una guerra è alle porte. I quattro Reggenti del Sud, durante il loro cammino scopriranno una verità che va al di là dei regni, dei loro ideali, delle sue pagine. Anthony C. ha magistralmente messo in scena la metafora dell'attuale situazione socio-politica i cui temi centrali (clima, economia, guerra, relazioni sociali), toccano quei punti che dovrebbero permettere al genere umano di far innescare la scintilla di una nuova consapevolezza.”



Un testo adatto a lettori di tutte le età ma che, attraverso una narrazione fantastica, li condurrà a conoscere temi controversi quanto centrali della società di oggi.

Perché se comprendere è impossibile, conoscere è necessario.



Anthony C. è nato nell'anno del Grande Fratello in una malfamata periferia di una grande metropoli.

Sin da piccolo ha mostrato la sua brama di sapere che lo hanno portato ad appassionarsi di scienza, di storia, d'informatica, di cinema e ogni disciplina che potesse accrescere la sua conoscenza, sia teorica che pratica. Tutto questo però senza mai seguire un percorso lineare, come il passare dalle montagne scozzesi alle spiagge californiane per poi sostare nel Bel Paese.

È molto intollerante con gli stupidi, non sopporta la palese ipocrisia e detesta il sentimentalismo da talk show.





Edizioni Horti di Giano – www.hortidigiano.com – info@hortidigiano.com – @edizioni.hortidigiano