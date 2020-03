Il marketing digitale finalizzato al ritorno commerciale

SIMBIOSI comunicazione d’insieme arriva a Senigallia per proporre un workshop formativo di marketing digitale, tenuto da esperti qualificati.

L’incontro si terrà mercoledì 11 marzo presso l’Auditorium San Rocco in piazza Giuseppe Garibaldi 1, dalle 8.45 alle 13.



Il workshop è studiato per le piccole e medie imprese e mette a disposizione la professionalità e l’esperienza dei relatori sul campo, in svariati settori e strategie, ed è finalizzato al ritorno commerciale e al successo dell’azienda. Tre gli argomenti fondamentali di marketing digitale che vengono trattati: “SEO marketing per migliorare la visibilità sui motori di ricerca”, tenuto da Nicola Battistoni, “Advertising per strategie di promozione sul web”, con Alessio Delfini, e “Linkedin per raggiungere direttamente i futuri clienti”, con Gianfranco Lilla.



Trovare clienti richiede tempo, denaro ed organizzazione. Molto spesso l’avventura sul web si trasforma in un insuccesso che sfiducia anche i più coraggiosi e d’altra parte si è disarmati davanti ad una giungla di guru pronti a promettere una vittoria facile ed immediata. Ma il mercato è in continuo cambiamento e insegna che per avere risultati occorre saper giocare le carte giuste al momento giusto; serve preparazione, esperienza e sangue freddo.



Partecipando al workshop, gli imprenditori potranno confrontarsi con gli esperti di Simbiosi Group e acquisire gli strumenti per affrontare tali sfide. Il workshop è pensato con una formula itinerante tra Marche e Romagna, territori in cui il gruppo ha sviluppato le radici in oltre 20 anni, e dopo Senigallia sarà proposto a Rimini, Forlì, Marcerata Feltria, Fano e San Giovanni in Marignano.



Programma

h 08:45 Registrazione

h 09:15 SEO, non si vive di sole keyword con Nicola Battistoni

h 10:30 ADV per la lead generation con Alessio Delfini

h 11:45 Linkedin, trova nuovi clienti con Gianfranco Lilla

h 13:00 Light lunch



Info e costi T +39 0541 1612174 M +39 347 9111797 eventi@simbiosigroup.it www.simbiosigroup.it

Iscrizione obbligatoria on line www.simbiosigroup.it/nomoreguru