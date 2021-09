Il Museo d'Arte e Scienza presenta la mostra personale di Nicol Ferrari

Si inaugura Sabato 16 Ottobre alle 17, nella meravigliosa Sala degli Arazzi, la nuova mostra personale dell'artista Nicol Ferrari, al Museo d'Arte e Scienza di Milano, a cura di Alberto Moioli. Rimarrà esposta al pubblico fino al 23 ottobre 2021. Aperta dal Lunedì al Mercoledì dalle 14.00 alle 18.00, Venerdì e Sabato dalle 10.00 alle 14.00 Domenica Chiuso Ingresso libero

Arriva a Milano l’arte di Nicol Ferrari con una importante mostra personale al Museo d’Arte e Scienza. Le opere esposte, dal 16 Ottobre 2021, giorno dell’inaugurazione, raccontano il percorso che l’artista ha compiuto negli anni, evidenziando una costante crescita qualitativa, oggi premiata da un esposizione museale di elevato spessore espressivo.



Lo studio della luce e gli straordinari giochi di velature mettono in risalto la profonda conoscenza tecnica della pittura unita ad una sensibilità d’animo unica e particolarmente caratterizzante di uno stile che le è proprio sin dalle prime opere.

Il percorso espositivo al Museo è stato progettato proprio per evidenziare le peculiarità espressive di Nicol Ferrari che presto potrebbe evolversi in una importante esperienza internazionale, come merita..



Le autorevoli sale del Museo d’Arte e Scienza, nel cuore del centro di Milano, accolgono per la prima volta anche lo sviluppo scultoreo della poetica creativa dell’artista, in tale contesto è evidenziato senza alcun dubbio la coerente e raffinata ricerca e sperimentazione che caratterizza tutte le importanti tappe della sua storia.



L’inaugurazione della mostra prevede la presenza dell’artista, l’intervento del Direttore del Museo dott. Peter Matthaes e del critico Alberto Moioli.