Il progetto “CANP”, con Consoft Sistemi a capofila, si aggiudica il premio IR20 Piemonte Innovazione e Ricerca

Vinto il premio IR20 e anche il premio nella categoria Collaborazione pubblico-privato in ambito Health

Consoft Sistemi, consolidata azienda specializzata in Information & Communication Technology presente sul mercato dal 1986, ha annunciato che, in qualità di capofila di una filiera composta da 23 partner del progetto CANP – La Casa nel Parco, si è aggiudicata il premio Piemonte Innovazione e Ricerca 2020 (IR20) e anche il premio nella categoria Collaborazione pubblico-privato in ambito Health.



“Tre anni fa – ha ricordato Serena Ambrosini, R&D Manager di Consoft Sistemi S.p.a. – avevamo presentato coadiuvati dal prof. Boella direttore del Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino e responsabile scientifico, il progetto CANP – La Casa nel Parco, finanziato da Regione Piemonte sul Bando Piattaforma tecnologica Salute e Benessere, che ci vedeva nel ruolo di capofila. CANP tocca i temi legati all’ospedalizzazione a domicilio, alla fragilità e alle nuove tecnologie a supporto di medici, pazienti ed Enti territoriali, oltre a parlare di future strategie possibili sia in termini tecnologici che di processo ed organizzazione nel contesto dei prossimi Parco della Salute di Torino e Città della Salute di Novara”.



“Oggi – ha aggiunto Cristina Bonino, CEO di Consoft Sistemi S.p.a. – siamo orgogliosi di annunciare che questo progetto dedicato all’ospedalizzazione a domicilio nel contesto dei prossimi Parco della Salute di Torino e Città della Salute di Novara, si è aggiudicato il Premio IR20 Piemonte Innovazione e Ricerca, istituito dalla Regione Piemonte e anche il premio nella categoria Collaborazione pubblico-privato in ambito Health”.



La premiazione si è svolta il 24 maggio al Museo Egizio di Torino, nel corso di una serata presentata da Marco Berry alla presenza dell’assessore regionale all’Innovazione Matteo Marnati. Lo stesso ha ricordato che questo premio “vuole essere un riconoscimento a quelle imprese che in Piemonte investono in ricerca e innovazione in due settori strategici come la green e la health economy”.



Qui un video della premiazione: https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/piemonte-premio-ir20-l-innovazione-progetto-canp/AE8FmoL



Per maggiori informazioni: info@gruppoconsoft.it