Il vademecum per i mediatori immobiliari in smartworking!

In questi giorni preoccupanti, preoccupanti prima per la salute nostra e dei nostri cari, poi per il lavoro e l'economia del mondo; il mercato immobiliare tradizionale, quello delle compravendite e locazioni per capirci, è completamente passato in secondo piano nella vita delle persone.

Lo dimostrano chiaramente i portali di inserzioni tradizionali, mi riferisco a quei portali che permettono al privato di pubblicare immobili in vendita, e spesso gratuitamente.





↑GRAFICO ANDAMENTO INSERZIONI IMMOBILIARI DEI PRIVATI SUI GRANDI PORTALI!

Il grafico che vedete riportato a copertina dell'articolo, mostra l'andamento delle inserzioni negli ultimi 30 giorni, parliamo di inserzioni dei privati!



Nel grafico si vede chiaramente come, dopo una ripresa delle pubblicazioni, ripresa dopo il "freno" generato dall'annuncio delle chiusure di scuole e università in contrasto all'emergenza sanitaria crescente, annunciate dopo la metà di febbraio e concretizzatesi nei giorni a seguire; vediamo come dal 03 marzo in poi, e tuttora, le attività dei privati che mettono annunci di vendita in Lombardia, siano crollati in modo esponenziale.



Chi deve vendere casa aspetta, probabilmente non ci pensa in questo momento, certamente non cerca di portarsi in casa persone, visitatori interessati o agenti.



Ma mantenere visibile la propria attività in questi giorni è difficile ma necessario, il punto è: cosa mostrare e quanto investirci?. Sappiamo che investire denaro e contenuti in strumenti che contengono anche le inserzioni dei privati, promuova di conseguenza le inserzioni dei privati stessi, oltre alle nostre e quelle dei nostri competitor. Ma in questi giorni in cui la leva del "privato che vende da solo" sta collassando, questi mastodonti costosi e divoratori di dati perdono traffico importante.



Ma quindi cosa è meglio fare in questo momento?

Ora finalmente è uscito il rapido Vademecum delle attività e degli strumenti da utilizzare per muoversi in smartworking efficacemente, uscire dallo stallo, e rendersi produttivo. E sono suggerimenti e strategie che si possono affiancare ai metodi tradizionali anche in periodi di normale attività.



Buon lavoro a tutti VOI.



Staff FacesRE & Luca Boscardelli