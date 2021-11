In libreria: Nel magico mondo di nonna Amelia di Giovanna Fracassi edito da Rupe Mutevole Edizioni

“Nel mondo magico di Nonna Amelia” è un libro di favole e filastrocche edito da Rupe Mutevole Edizioni nel 2021. L’autrice, Giovanna Fracassi, per questa sua pubblicazione ha pensato ai più piccoli ma è riuscita in una importante impresa: destare meraviglia anche negli adulti. Forse perché l’aver deciso di restaurare quell’antico scrittorio in soffitta ed il successivo rinvenimento della piccola chiave in ottone che le ha permesso di ritrovare il vecchio taccuino di cuoio verde di nonna Amelia ha fatto meravigliare per prima lei stessa.

“Qualcuno potrebbe pensare che in un giardino accadano ben poche cose, a parte il succedersi regolare delle stagioni, con lo sbocciare dei fiori, il rinverdire degli alberi, il cadere delle foglie e il lento trascolorare delle giornate nel grigiore dell’inverno. In realtà basta assumere il punto di vista di un cane o di un gatto per scoprire un mondo insospettato di vita e di avventure.” – “L’immenso mondo del giardino”



Nonna Amelia ci racconta di un giardino che diventa un piccolo grande mondo per chi sa fermarsi ad osservare in modo diverso, in modo nuovo. Assumere il punto di vista di un cane o di un gatto per esempio rende ogni giardino differente e si possono ben presto “incontrare lucertole, lumache, vermiciattoli, formichine, topolini e ricci, talpe, ma anche merli, passerotti, fringuelli e pettirossi, libellule, farfalle, api e vespe, anatre e rondini.” Nonna Amelia ci fa ricordare di quando eravamo bambini e di quando si dava importanza ad ogni essere vivente perché si provava curiosità per la diversità delle altre forme di vita.



“Nel mondo magico di Nonna Amelia” è un libro di favole e filastrocche edito da Rupe Mutevole Edizioni nel 2021. L’autrice, Giovanna Fracassi, per questa sua pubblicazione ha pensato ai più piccoli ma è riuscita in una importante impresa: destare meraviglia anche negli adulti. Forse perché l’aver deciso di restaurare quell’antico scrittorio in soffitta ed il successivo rinvenimento della piccola chiave in ottone che le ha permesso di ritrovare il vecchio taccuino di cuoio verde di nonna Amelia ha fatto meravigliare per prima lei stessa.



“Tempo fa decisi di restaurare un antico scrittoio di famiglia che troneggiava, piuttosto malconcio, nel bel mezzo della mia soffitta. […] mi misi a ripulirlo dalla polvere che lo ricopriva e ad ispezionare i numerosi cassetti e cassettini di cui è composto. In uno di questi trovai una piccola chiave in ottone che sembrava essere troppo piccola per tutte le serrature in cui la provai. Arrivata all’ultimo cassetto, lo aprii e dentro ne scoprii uno più piccolo: avevo trovato finalmente dove inserire quella chiave!

Fui sorpresa di trovarvi il vecchio taccuino di cuoio verde della nonna Amelia. Lo riconobbi subito: era quello che usava quando leggeva a me e ai miei cuginetti, le storie, le favole e le filastrocche che inventava per noi. Le ho rilette con tanto piacere, un pizzico di nostalgia e un bel po’ di emozione. Così ho pensato di rendere onore, non solo a lei, ma a tutte le nonne che da sempre raccontano le loro storie ai nipotini, pubblicandole per farle conoscere a tanti altri bambini.”



“Nel mondo magico di Nonna Amelia” consta di 160 pagine ed è impreziosito dalle incantevoli immagini dell’artista Patricia Tessaro, che ha curato anche la copertina, e da un Audiobook con una selezione di fiabe recitate dall’attrice Eva Immediato con le musiche originali di Mark Drusco.



“Nato in un anfratto/ lassù sulla cima del Monte Scarlatto/ Ostrogotto l’aquilotto/ mentre pioveva a dirotto/ un bel dì decise in quattro e quattr’otto/ di spiccar il volo da quel suolo malridotto.// Mamma aquila Beccostorto/ aveva già detto che non era ancor pronto/ per provar a giocar senza un tronco.” – dalla filastrocca sbarazzina “Ostrogotto l’aquilotto”



L’autrice, Giovanna Fracassi, è laureata in Filosofia presso la facoltà di Lettere e Filosofia di Padova, specializzata in Pedagogia e nel metodo di scrittura Braille, ha conseguito un Master in Counseling ed uno in Cinema, teatro, spettacolo. Ha frequentato innumerevoli corsi per approfondire i suoi interessi quali la poesia, la narrazione, l’esplorazione del sé, l’etica applicata alla vita quotidiana ed alla difesa della donna.

I suoi libri di poesia e narrativa sono inseriti nelle biblioteche nazionali e sono stati presenti nelle fiere internazionali del libro di Torino, Milano, Roma, Pisa, Padova, Bergamo, Imperia, Bordighera, Francoforte (Germania); molti suoi componimenti sono stati pubblicati in antologie e sono stati premiati da giurie di concorsi in Lombardia, Umbria, Toscana, Calabria, Sicilia e Veneto.



Ha esordito con la casa editrice Rupe Mutevole nel 2012 con la raccolta poetica “Arabesques”, segue nel 2013 “Opalescenze”, nel 2014 “La cenere del tempo”, nel 2015 “Emma alle porte della solitudine”, nel 2017 “Nella clessidra del cuore”, nel 2018 “L’albero delle filastrocche”. Nel 2016 ha pubblicato con Kimerik la raccolta “In esilio da me”, nel 2018 con Kubera Edizioni “Il respiro del tempo” e nel 2021 con Rupe Mutevole una raccolta poetica dal titolo “La brace dei ricordi”.



L’autrice è disponibile per eventuali richieste di interviste riguardo la sua produzione letteraria, se interessati scrivere all’indirizzo e-mail giovanna.fracassi@libero.it (cellulare: 3405559794). Per acquistare una copia del libro con dedica personalizzata si consiglia di scrivere all’autrice in e-mail oppure sull’account Facebook.



Written by Alessia Mocci



Info

Acquista “Nel magico mondo di nonna Amelia”

https://www.amazon.it/magico-Amelia-Favole-filastrocche-CD-Audio/dp/8865916664/

Sito Giovanna Fracassi

http://giovannafracassi.altervista.org/

Facebook Giovanna Fracassi

https://www.facebook.com/giovanna.fracassi