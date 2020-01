Connettività, alimentazione, sensori e sicurezza protagonisti delle demo basate su prodotti, piattaforme e soluzioni dei principali fornitori di semiconduttori, rivolte a un'ampia gamma di applicazioni industriali integrate

Hall 3A Stand 221 | 25 – 27 febbraio 2020 | Norimberga, Germania



Bruxelles, Belgio, 16 Gennaio 2020 – Avnet Silica, società Avnet (NASDAQ: AVT), sarà presente alla manifestazione embedded world di quest'anno, che si svolgerà nei padiglioni della Fiera di Norimberga, in Germania, dal 25 al 27 febbraio 2020. Insieme alle società partner di Avnet, nello spazio espositivo del padiglione 3A, Stand 221, Avnet Silica presenterà le tecnologie più all'avanguardia incluse nel proprio portafoglio fornitori, nonché l'ampio catalogo di soluzioni e di servizi basati su semiconduttori.



Lo stand ospiterà una serie di demo focalizzate su due temi: il primo dedicato alle tecnologie e alle applicazioni di intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML); il secondo, a più ampio respiro, dedicato a una serie di importanti aree tecnologiche, tra cui connettività, sensori, sicurezza, alimentazione, memoria e software e servizi.



Avnet Silica continua ad accrescere le proprie conoscenze e competenze in ciascuno di questi campi attraverso una stretta collaborazione con i fornitori, tesa a ottenere una migliore comprensione degli aspetti tecnici di prodotti, tecnologie e soluzioni di più recente introduzione. La società continua anche a lavorare a stretto contatto con i propri clienti, assistendoli nel processo di sviluppo hardware e software per consentire loro di commercializzare sempre più rapidamente prodotti, piattaforme e soluzioni end-to-end avanzate.



Nella prima area, i visitatori dello stand potranno assistere a una serie di demo basate su AI e machine learning relative a:



analisi di immagini, video e suoni

elaborazione vocale e audio

monitoraggio delle condizioni e analisi predittiva

soluzioni locali e basate su cloud, inclusi relativi servizi

comunicazioni sensore-cloud



A titolo di esempio, quest'area ospiterà nuove proposte quali: un microprocessore di elaborazione immagini basato su AI di Renesas per applicazioni come telecamere di rete, robot di assistenza e macchinari industriali; tecnologia di riconoscimento facciale e controllo vocale di NXP; riconoscimento dei caratteri manoscritti e tecnologia di classificazione acustica di STMicroelectronics; una soluzione multicamera AI di Xilinx.



Le dimostrazioni nella seconda area relative alle "tecnologie fondamentali" includeranno:



Comunicazioni via cavo: demo di rete industriale da Marvell Technology comprendente dati digitali generati da sensori, funzionalita’ di fabbrica e traffico di rete Ethernet; oltre a transceiver I/O Link Maxim

Connettività wireless, tra cui: MCU wireless sub-gigahertz a banda stretta a bassissima potenza di On Semiconductor; soluzione Nordic Semiconductor basata sulla piattaforma di sviluppo "Thingy" e MCU wireless per comunicazioni IoT (NB-IoT) e Bluetooth (BLE); soluzione basata su LoRa di Renesas e Miromico per comunicazioni WAN a basso consumo; prodotti Dialog per WiFi e BLE

Sicurezza, tra cui: famiglia Secure Element EdgeLock™ "Plug & Trust" di NXP; MCU sicura SAML11 di Microchip; demo di Avnet Silica, sviluppata in collaborazione con ECSO (European Cyber Security Organization), su una piattaforma di sicurezza progettata per soddisfare l'European Cybersecurity Act

Tecnologie di memoria specializzate di Micron e SanDisk rivolte rispettivamente all'IoT e alle applicazioni automobilistiche

Una selezione di dispositivi di potenza a semiconduttore e tecnologie di Maxim, ON Semiconductor, Renesas, ROHM e STMicroelectronics

Una variegata suite di soluzioni software e di assistenza di fornitori leader, tra cui Infineon, NXP e Xilinx.



"Un aspetto fondamentale della presenza di Avnet Silica a embedded world 2020 riguarda le tecnologie più recenti, tra cui intelligenza artificiale e machine learning, adattate alle esigenze dei mercati e delle applicazioni industriali", ha affermato Frank Hansen, Vice President Technical Resources & Marketing EMEA in Avnet Silica (nella fotografia). "Durante la manifestazione dimostreremo come, grazie ai risultati della nostra stretta collaborazione con tutti i principali produttori di semiconduttori, sia possibile mettere a disposizione dei nostri clienti le soluzioni embedded più avanzate".



Avnet Silica invita i visitatori di embedded world 2020 a toccare con mano le soluzioni di intelligenza artificiale e machine learning per il mondo industriale presso il padiglione 3A, stand 221.





