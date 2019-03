Inaugurazione de la Casa delle galline livornesi

Sabato 2 Marzo – Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno. Raggio di Sole® e il Club Italiano Razza Livorno insieme per dar vita al primo pollaio realizzato all’interno di un museo

Sabato 2 marzo, alle ore 10.30, nella splendida cornice del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno, sarà inaugurata la “casa delle galline livornesi”, il primo pollaio mai realizzato all’interno di un museo.



Tutti i visitatori del museo, cittadini livornesi e turisti, potranno ammirare in un’area ombreggiata, ideale per il benessere delle galline, tre splendidi esemplari in purezza della razza avicola Livorno (gallina livornese), nota a livello internazionale non solo per la sua bellezza ma anche per la sua capacità di depositare elevate quantità di uova, fino a 300 in un anno.



Cargill®, con il suo brand Raggio di Sole®, ha deciso di patrocinare il progetto: metterà infatti gratuitamente a disposizione degli ospiti del pollaio il mangime Nostrale Becco d’Oro, assicurando loro un’alimentazione sana e di alta qualità dal punto di vista nutrizionale. Nostrale Becco d’Oro di Raggio di Sole® è infatti il mangime completo ideale per le fasi di accrescimento e di ovodeposizione delle galline.



Oltre al mangime per le ospiti della casa delle galline, Raggio di Sole® offrirà anche alcuni simpatici e colorati gadget che potranno essere distribuiti ai bambini e alle scolaresche che visiteranno il pollaio all’interno del Museo.



Le tre galline livornesi andranno a tenere compagnia a Renato, il gallo livornese dal piumaggio nero che dallo scorso novembre (in occasione del primo campionato nazionale della razza Livorno) ha deciso in totale autonomia di stabilire la propria dimora nel parco del Museo.



Il progetto sarà seguito e gestito dal Club Italiano Razza Livorno in collaborazione con il Dipartimento di Scienza Veterinarie dell’Università di Pisa.



La “casa delle galline livornesi” rappresenterà un’occasione unica, per appassionati e non, di conoscere meglio questa splendida razza.



