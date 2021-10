Incontro Grappa e Cioccolato per scoprire l’eleganza della grappa Segnana con le creazioni del re del cioccolato, un’esaltazione dei reciproci sapori

La Grappa Segnana, altro gioiello della famiglia Lunelli, proprietaria della maison spumantistica Ferrari, sposa il Cioccolato del Maître Chocolatier Ernst Knam

Un matrimonio di gusto



Identità Golose Milano 2021 ha ospitato un sofisticato percorso sensoriale inedito, guidato da Marcello Lunelli e Mirko Scarabello, rispettivamente presidente e mastro distillatore di Segnana, che ha saputo reinventare la grappa in chiave moderna, e il “re del cioccolato” Ernst Knam, alla scoperta dell’abbinamento tra la Grappa Segnana, nelle varie declinazioni, e il Cioccolato. Peccati di gola, per la gioia dei molti appassionati presenti.



In degustazione Grappa Segnana Chardonnau 42 gradi abbinata a Cioccolatini by Knam con ganache al cioccolato fondente, gorgonzola dolce e purea di mela



La Grappa di Chardonnay in purezza della distilleria Segnana, un elegante monovarietale, che nasce da vinacce fresche ricavate dalla produzione degli spumanti Ferrari. Un distillato che si presenta nel bicchiere trasparente e cristallino. Il bouquet esprime profumi di fiori di campo, erbe selvatiche di montagna, fine, fresca e fragrante, dagli aromi di frutta bianca e di uva matura. L’attacco al palato è armonioso, sottile e morbido con un gusto raffinato e aromaticamente persistente.



Grappa Segnana Pinot Nero 42 gradi abbinata a Coccolatini lampone 100% e vaniglia Tahiti ottimo abbinamento



Vinacce fresche di Pinot Nero del Trentino, ottenute dalla produzione delle cuvée rosate dello spumante Ferrari

La Grappa di Pinot Nero di Segnana si caratterizza per eleganza e freschezza. Viene ottenuta da uve trentine utilizzate per la produzione degli spumanti rosé di Ferrari. Profuma di spezie, piccoli frutti rossi ed erbe aromatiche. Nel bicchiere si presenta perfettamente trasparente e brillante, all’olfatto sprigiona aromi di piccoli frutti a bacca rossa, sentori di erbe aromatiche di montagna e delicate sfumature di spezie orientali. Il gusto è secco e asciutto, armonico, equilibrato e persistente, di ottima piacevolezza al palato.



Grappa Segnana Solera Collezione Invecchiata 42 gradi abbinata a Cioccolatini con aglio nero fermentato



È una provocazione che alla fine diventa un matrimonio perfetto



La Grappa “Solera Collezione” è una delle etichette più celebri e apprezzate della distilleria Segnana. Di un affascinante colore ambrato, ottenuto dal lungo invecchiamento in botti di essenze pregiate, la grappa Segnana Solera si distingue per la straordinaria complessità, che fonde armonicamente note vanigliate e agrumate, sensazioni di pasticceria con eterei sentori speziati e boisé. Seduce per il gusto morbido ed evoluto e la suadente avvolgenza.



Grappa Segnana Alto Rilievo Riserva Invecchiata in Botti da Whisky 40 gradi abbinata a Cioccolatini con ganache al cioccolato fondente Pachiza Perù 70%, grue di cacao sabbiato e pepe infuso al Bourbon



La Grappa Segnana Riserva Alto Rilievo – Invecchiata In Botti Da Whisky, si arricchisce nel corso dell’affinamento nelle botti provenienti da alcune note distillerie dell’isola di Islay, in Scozia, di particolari note affumicate e torbate tipiche del pregiato Whisky dell’isola. Si presenta all’esame visivo con un colore ambrato, dotato di una particolare intensità e lucentezza. Concentrato il naso, giocato su note di frutta e miele, mentre sul finale si avvertono leggere nuances che ricordano lo Sherry. Calorosa l’entrata al palato, in cui si avverte un sorso piacevolmente rotondo, fasciante, dotato di una bella persistenza.



Full Proof Grappa Segnana 20 anni 57,1 gradi abbinata a Cioccolatini con uvetta australiana e Grappa Segnana Solera Collezione Invecchiata



Per chiudere, stupefacente l’assaggio di una Segnana con una ventina d’anni di stagionatura in speciali botti, per avere una gradazione alcolica attorno ai 58 gradi, Full Proof, distillato "a pieno grado", senza diluizione con acqua, definizione che le ciurme dei marinai inglesi assegnavano al rhum d’alta gradazione, talmente "esplosiva" in grado d’accendere pure la polvere da sparo.



Full Proof ridotta con Acqua Surgiva abbinata a Mini tavolette Frau Knam con croccante scoppiettante

Prova di abbassamento temperatura a propria discrezione



Dulcis in fundo, una ricetta originale golosa e scenografica a conclusione di questo memorabile viaggio sensoriale



Profumo di Grappa Segnana Anniversario Invecchiata 50 anni spruzzata su una Sfera di cioccolato fondente Senorita Frau Knam 72% farcito con cremoso cioccolato, grue di cacao sabbiato, mango, frutto della passione’ e pepe rosa, spruzzata di Grappa Segnana Anniversario a mo di profumo.



E’ stata una vera esperienza sensoriale!



SEGNANA, inaspettatamente Grappa



Grappe griffate Segnana, per un distillato decisamente pregno di storia oltre che di suggestioni.

Segnana ha saputo reinventare la grappa facendone un distillato moderno, di singolare fascino nella sua mescolanza di storia e di innovazione.

Segnana, fondata nel 1860, è una delle più antiche distillerie trentine, un nome che ha fatto la storia della grappa e che dal 1982 fa parte del Gruppo Lunelli che lo ha rivisitato creando un distillato moderno, morbido, alternativa di alto livello ai distillati di importazione ed espressione all’estero di un’italianità raffinata. Questo è il risultato di un connubio di singolare fascino fra storia e innovazione, frutto di saldi principi di fondo: il forte legame con il Trentino, il metodo di distillazione discontinuo a bagnomaria di vapore e il rigore nel sublimare le vinacce freschissime e ancora grondanti di mosto che provengono dalla pressatura delle uve destinate a diventare Ferrari Trentodoc. Produce 12 grappe che esprimono un’eleganza e morbidezza che ammalia.



Ernst Knam, classe 1963, tedesco di Tettnang (Lago di Costanza), da piccolo voleva fare l’ornitologo, ma la madre lo convinse a diventare pasticcere. "Così avremo una torta ogni domenica” disse. Lui va a scuola di cucina, fa esperienze in vari ristoranti stellati europei, arriva a Milano nel 1989 e lavora come capo partita dei dessert da Gualtiero Marchesi. Nel 1992 apre la sua pasticceria in via Anfossi 10, che non sposterà mai. Creativo, amante della sperimentazione, negli anni vince molte competizioni sia di pasticceria che di cucina. Dal 2012 è un volto televisivo: “Re del cioccolato” e “Bake Off” le trasmissioni che lo lanciano sulla ribalta internazionale.



