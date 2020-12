Innova Partners alla Borsa dell’Innovazione e dell’Alta Tecnologia 2020

Sarà presentato Tucano, dispositivo medico per la terapia domestica di incontinenza e stipsi.

NAPOLI - Dal 9 all'undici dicembre si svolgerà la Borsa dell’Innovazione e dell’Alta Tecnologia, una manifestazione internazionale che ha come obiettivo la valorizzazione del potenziale innovativo espresso dal sistema delle imprese e della ricerca delle Regioni del Mezzogiorno, attraverso l’incontro tra offerta e domanda commerciale e tecnologica con controparti straniere.



Innova Partners S.p.A. presenterà Tucano, dispositivo medico per la terapia domestica di incontinenza e stipsi. Tucano è adatto per uomini e donne, assiste nella riabilitazione dei muscoli del pavimento pelvico ed è disponibile anche in versione “Professional” per medico specialista, anche connesso via internet al modello home in configurazione master / slave.

Tucano è stato sviluppato col contributo della Regione Campania, Bando Asse 1 –Ricerca e Innovazione Obiettivo Specifico 1.1 “Incremento dell’attività di innovazione delle imprese” Avviso per il sostegno alle imprese campane nella realizzazione di studi di fattibilità.



Innova Partners è una start-up innovativa costituita nel 2018 in forma di società per azioni da una compagine allargata di soci, tanto da rappresentare di fatto una “public company” seppure non ancora quotata. I soci che hanno investito in Innova Partners perseguono i fini del Socially Responsible Investing (SRI).



BIAT2020 rientra nel programma quadriennale di promozione e di formazione finanziato con fondi del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014>2020 FESR (PONIC) di cui l’Agenzia ICE è ente attuatore.