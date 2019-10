InVoga Magazine, apre le porte a nuovi investitori, per raggiungere nuovi obiettivi

Il Magazine Online, improntato fortemente al mondo della Moda, Make-up e Viaggi, apre le porte a nuovi investitori, per un nuovo progetto di comunicazione, dedito esclusivamente alla generazione di vendite.

InVoga Magazine, da sempre ama prendersi cura dei propri clienti, offrendo loro dei contenuti di importante qualità, grazie alla collaborazione con molte aziende della Moda ma anche del Make-up e per non farsi mancare nulla, realtà aziendale appartenenti al fantastico mondo dei viaggi.

Di cambiamenti ce ne sono stati molti, le rubriche sempre più dedicate e gli spazi pubblicitari in crescita, senza tralasciare l’intensa attività gestita da una redazione attenta e molto professionale, che ogni giorno è a stretto contatto con migliaia di utenti, pronti ad essere accompagnati durante il proprio shopping online ma anche sul territorio. Una costante crescita che oggi ci permette di posizionarci in uno dei mercati più interessanti, quelli della comunicazione.

InVoga Magazine è un insieme di professionisti nel mondo del Fashion e Travel Blog che ogni giorno realizzano articoli, a passo con le tendenze e le stagionalità in modo tale da offrire all’utente sempre nuove proposte. Ma non solo, il mondo di InVoga è anche Digital PR, un’attività che è in grado di creare nuovi business, di rafforzare l’identità aziendale e generare nuovi acquisti, di trovare nuovi mercati e concretizzare nuovi business. Il tutto grazie ad un comparto dedicato all’advertising, che ogni giorno lavora per aumentare il traffico, la popolarità di un Magazine molto apprezzato online.

L’area Marketing e sviluppo è alla ricerca di nuovi investitori, capaci di credere in un progetto dedicato allo sviluppo del mercato digitale, come quello degli E-commerce in costante crescita negli ultimi anni. Ogni finanziatore avrà un ampio spazio ed un importante ritorno (ROI) grazie ad uno dei punti di forza del nostro business, il contatto diretto con il target, al quale ogni giorno offriamo contenuti, soluzioni e molto spesso li accompagniamo anche durante lo shopping online e negli store. Ciò che proponiamo ai nuovi investitori è un progetto dedicato allo sviluppo di business Nazionali ed Internazionali, mirati alla generazione di nuovi prospect attraverso gli strumenti della comunicazione integrata e il marketing digitale. Credere in noi non deve essere un obbligo ma un piacere, perché lavorando in sinergia raggiungeremo entrambi l’obiettivo prefissato. Per diventare un investitore di InVoga Magazine basterà inviare una e-mail all’indirizzo marketing@invogacomunication.it per ricevere tutte le informazioni e un marketing plan aggiornato. Credi in noi ed aumenta il tuo business!