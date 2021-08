ITA la nuova Compagnia di Bandiera Assume personale

ALitalia diventa ITA Italia Trasporto Aereo e da subito è alla ricerca di personale soprattutto per la sede di Roma, poichè dal 15 ottobre sarà operativa. E' un'ottima opportunità per chi è alla ricerca di lavoro in questo momento.

Italia Trasporto Aereo è una società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio dell’attività nel settore del trasporto aereo. ITA è attiva da novembre 2020. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare la nuova compagnia aerea nazionale contribuendo alla crescita del trasporto aereo italiano e favorendo la connettività all’interno del Paese e con il resto del mondo. Gli elementi cardine della nostra strategia sono la sostenibilità, la digitalizzazione e un’organizzazione snella e orientata ai clienti che, insieme alle persone della nostra azienda, abbiamo posto al centro del nostro progetto. Prevediamo investimenti importanti sia sul rinnovamento della flotta, per dotarci di aerei moderni e a minor impatto ambientale, sia in tecnologie all’avanguardia, per gestire in maniera ottimale i processi aziendali e offrire la migliore esperienza di viaggio ad ogni cliente. Investire sullo sviluppo delle nostre persone, valorizzandone professionalità e competenze attraverso programmi di comunicazione e formazione, rappresenta un elemento cruciale della nostra strategia.



Peraltro sono in corso di svolgimento le procedure previste dalla legge con riferimento all’offerta formalizzata da ITA ad Alitalia SAI in AS anche per quanto riguarda il preventivo confronto con le rappresentanze dei lavoratori.



Conseguentemente ogni valutazione aziendale in merito ad eventuali selezioni e/o assunzioni, alle possibili modalità di contrattualizzazione ed ai relativi trattamenti applicabili è subordinata al completamento delle procedure di legge e terrà necessariamente conto degli eventuali accordi che dovessero essere perfezionati con le rappresentanze dei lavoratori.



La informiamo che, in considerazione del peculiare servizio pubblico essenziale erogato dalla Società, della complessità della fase di avvio delle attività aziendali e dell’esigenza di approntare adeguate misure di contenimento della diffusione del virus, i protocolli aziendali prevedono il possesso del green pass come condizione indispensabile per l’accesso agli uffici aziendali e ai propri aeromobili ferme restando le eventuali eccezioni espressamente previste.