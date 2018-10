ItaliaOnTheRoad festeggia 5 anni!

L’iniziativa di NoleggioAuto.it volta a promuovere il turismo locale con il supporto degli enti turistici di tutta Italia festeggia le cinque candeline ed è pronta a rilanciarsi per far conoscere ancora di più il nostro paese.

Roma, 25 ottobre 2018 - E’ di pochi mesi fa il rapporto ISTAT sul Turismo nel 2017 il quale spiega che l’81% degli Italiani abbia scelto come destinazione dei propri viaggi destinazioni nazionali, mentre solo il 19% abbia optato per località all’estero.



NoleggioAuto.it questo lo sapeva bene quando lanciava l’iniziativa #ItaliaOnTheRoad, volta a far scoprire le bellezze nascoste della nostra Penisola, dando voce ad enti del turismo locali di tutta Italia. Oggi questa progetto compie 5 anni.



#ItaliaOnTheRoad parte da Ascoli Piceno, grazie alla collaborazione con Ascoli Piceno on the Road. In quell’occasione, furono rivolti i riflettori su tesori nascosti come il Tempietto di S.Emidio alle grotte o piatti tipici come la crema fritta.



In questi cinque anni, #ItaliaOnTheRoad ha macinato migliaia di chilometri, percorrendo l’Italia avanti e indietro. Grazie all’aiuto di enti turistici regionali e provinciali e i maggiori portali web tematici, NoleggioAuto.it ha dato rilevanza ai luoghi più belli della penisola italiana, in particolare agli itinerari in auto meno conosciuti e che solo gli "addetti ai lavori" saprebbero consigliare.



Dai castelli del Friuli Venezia Giulia alle spiagge della Calabria. Dalle cime del Gran Paradiso alle feste della Sicilia. Da Modena a Matera. Nominare tutti sarebbe impossibile, ma ogni intervista arricchisce i lettori con qualcosa di unico. Le interviste vengono pubblicate settimanalmente sul blog di NoleggioAuto.it e vengono lette con interesse da migliaia di utenti.



“Sono cinquanta gli enti turistici finora coinvolti e questo numero cresce in maniera esponenziale” commenta Diego Puglisi, General Manager di NoleggioAuto.it che aggiunge: “Ci fa piacere che il pubblico ci riconosca il ruolo di promotori dei tesori nascosti Italiani perché questa è una causa che ci sta davvero a cuore.”



Le mete più cliccate del progetto sono in Lazio (Tivoli e Roma), Marche (Urbino e Ascoli Piceno), Lombardia (Varese, Verbania, Mantova, San Benedetto Po e Novara) e Piemonte (Cuneo). Secondo i dati ISTAT, nel 2016 le Marche e il Piemonte erano regioni poco popolari per il turismo italiano. Siamo quindi lieti di aver potuto promuovere e far scoprire mete meno popolari.



Ma #ItaliaOnTheRoad non si ferma qui. L’obiettivo per il prossimo anno è quello di aumentare i giri del motore e cercare di coinvolgere ancora più enti al fine di far conoscere e promuovere ancor di più il nostro Paese. “Ci sono ancora tanti enti turistici che ci contattano per promuovere la propria area e noi non vediamo l’ora di dar loro voce”, commenta Diego Puglisi e aggiunge: “Queste realtà, il cui lavoro impeccabile viene spesso taciuto, svolgono invece un lavoro fondamentale per la promozione del nostro patrimonio artistico e naturale”.



Informazioni su NoleggioAuto.it



NoleggioAuto.it nasce nel 2012 con l’idea di rendere il noleggio dell’auto più semplice, economico e trasparente. Ci mettiamo al fianco di chiunque abbia la necessità di noleggiare un’auto, che sia per le vacanze o per viaggi di lavoro, offrendo assistenza in tutte le fasi del noleggio. Lavoriamo costantemente con oltre 800 compagnie di noleggio nel mondo per garantire i prezzi migliori sul mercato e difendere, al tempo stesso, i diritti dei consumatori.



