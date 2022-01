KAPPA E K-WAY: nuovi partner ufficiali del team Alpine F1

Kappa®, il famoso marchio italiano di abbigliamento sportivo, K-Way®, iconico marchio francese, e Alpine F1 Team annunciano oggi la loro nuova collaborazione.

Alpine F1 Team unisce le forze con Kappa® e K-Way®, due marchi del gruppo italiano BasicNet, annunciando un'importante partnership per le prossime stagioni. Kappa diventa Partner Ufficiale e attrezzerà i piloti fuori pista, così come tutte le squadre tecniche e operative, per tutta la durata del contratto. Questo contratto riguarda anche l'Alpine Esport Team e l'Alpine Academy. Il marchio K-Way® diventa Official Lifestyle Partner e fornirà tutto l'abbigliamento da viaggio alla squadra.

Per questa nuova partnership, Kappa® svilupperà diverse collezioni di tessuti tecnici per il kit della squadra, prodotti per i tifosi, una gamma di calzature e accessori su licenza dell'Alpine F1 Team. Il marchio italiano si affiderà a una rete globale di licenziatari e partner per distribuire e offrire queste collezioni ai fan di tutto il mondo.

Per più di 40 anni, Kappa® ha lavorato a stretto contatto con i più grandi club calcistici europei, come Juventus, AC Milan, FC Barcellona e AS Roma. Nel corso degli anni, Kappa® si è estesa a nuove discipline come l'atletica leggera nel 1981 (Nazionale USA), il rugby nel 2002 (Federazione Italiana Rugby) e lo sci e in generale gli sport invernali, nel 2011 (FISI). Grazie a queste forti collaborazioni e a prodotti che combinano stile e prestazioni, Kappa® ha aumentato la sua reputazione dentro e fuori dal campo.

Per questa prima collaborazione, Kappa®, K-Way® e Alpine F1 Team hanno unito le forze per progettare prodotti che combinano il DNA del marchio, l'eleganza e la tecnologia, nel rispetto della storia e dell'identità del team.



Davide Piccolo, CEO Kappa Europe:

“Siamo molto lieti di annunciare che saremo il nuovo partner ufficiale e fornitore di attrezzature di Alpine F1 Team. Alpine e Kappa hanno entrambi un forte heritage e sono orgogliosi di essere marchi iconici che condividono lo stesso spirito combattivo e lungimirante. Grazie a questa partnership, Kappa apre un nuovo capitolo nel prestigioso mondo della Formula 1 e più in generale del motorsport. Ora non vediamo l'ora di svelare ai fan le nuove collezioni di questa storica squadra di F1”.



Laurent Rossi, CEO Alpine F1 Team:

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Kappa come fornitore ufficiale di abbigliamento per i nostri team e piloti di pista e di fabbrica. Condividiamo lo stesso desiderio di perseguire prestazioni e stile, traendo ispirazione dalla nostra storia. Kappa è sempre stata all'avanguardia nel design e nella tecnologia. Siamo lieti di collaborare anche con K-Way, un marchio iconico ed elegante che riflette tutti i valori di Alpine. Non vediamo l'ora di lavorare insieme nei prossimi anni”.



Robert Dodd, CEO K-Way® France:

“Siamo molto orgogliosi di unire le forze con l'Alpine F1 Team. Questa collaborazione segna la volontà di K-Way di ancorarsi a un universo sportivo, elegante e storico. Dimostrando ancora una volta che è possibile combinare stile e tecnicità con questa nuova gamma”.



Presto potrete scoprire tutte le collezioni 2022 Kappa® x Alpine F1 Team su www.kappastore.fr, https://boutique.alpinecars.com e in tutti i negozi partner.



ABOUT KAPPA - Kappa® è uno dei marchi di abbigliamento sportivo e lifestyle leader nel mondo: tecnico, anticonformista, colorato, flessibile, competente, globale e italiano. Fondato nel 1967, il marchio è riconosciuto come uno dei principali e più innovativi produttori di attrezzature sportive nel mercato degli sport di squadra, fornendo attrezzature tecniche ad alte prestazioni. Il marchio è storicamente legato alla sponsorizzazione di club professionistici. Oggi, il marchio equipaggia più di un centinaio di club professionisti in tutto il mondo. Presente nel calcio come nel rugby, nel basket, nella pallamano e nello sci, Kappa® rivendica l'eleganza e lo stile al servizio della performance. Per saperne di più: https://www.kappastore.fr/pages/marque



ABOUT ALPINE F1 TEAM –

ABOUT BASICNET - Nato a Torino, Italia, nel 1967, Kappa® è un marchio italiano leader nell'abbigliamento sportivo di proprietà e gestito da BasicNet SpA, produttore globale di abbigliamento sportivo e per il tempo libero, calzature e accessori. Presente in oltre 130 paesi e indossato da atleti professionisti e appassionati di stile in tutto il mondo, Kappa® è noto per il suo patrimonio di abbigliamento sportivo tecnico e la sua miscela anticonformista di tecnologia e stile italiano. Operando attraverso una rete globale di partner licenziatari, BasicNet fornisce servizi di R&S, industrializzazione del prodotto e marketing globale per un portafoglio diversificato di marchi tra cui Kappa® (Kappa Authentic®, Kappa Sport®, KOMBATTM e Kontroll®), Robe di Kappa®, KWay®, Superga®, Briko®, Jesus®Jeans, Sabelt® e Sebago®. Con sede a Torino, BasicNet è quotata alla Borsa Italiana dal 1999.

L'Alpine F1 Team compete nel Campionato del Mondo FIA di Formula Uno con il vincitore del Gran Premio Esteban Ocon e il due volte campione del mondo Fernando Alonso. Guidato da Laurent Rossi, il team ha vinto il Gran Premio d'Ungheria nel suo primo anno di competizione nel 2021 e ha ottenuto un podio al Gran Premio del Qatar per finire quinto nel Campionato Costruttori. Alpine è il marchio francese di auto sportive fondato nel 1955 da Jean Rédélé ed è oggi il marchio del Gruppo Renault dedicato alle auto sportive innovative, autentiche ed esclusive. Una Business Unit allargata permette ad Alpine di beneficiare del patrimonio e del know-how del suo storico stabilimento di Dieppe, nonché delle competenze ingegneristiche dell'Alpine F1 Team, di Alpine Racing e di Alpine Cars.



ph fonte ufficio stampa