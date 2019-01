L'8° Edizione dell'Enciclopedia d'Arte Italiana si presenta al Museo d'Arte e Scienza

L'appuntamento è per il 23 Febbraio 2019 alle ore 17.30, in Via Quintino Sella 4 a Milano nell'elegante Sala degli Arazzi del Museo d'Arte e Scienza.

Torna l’appuntamento per la presentazione ufficiale del volume stampato dell’Enciclopedia d’Arte Italiana. L’evento si svolgerà, come consuetudine, nell’autorevole cornice espositiva del Museo d’Arte e Scienza di Milano, nel contesto storico-artistico di Palazzo Bonacossa, a due passi dal Castello Sforzesco.



La presentazione, nell’elegante Sala degli Arazzi, porrà in primo piano l’importante novità che caratterizza l’edizione 2019, la traduzione dei testi in inglese, pur mantenendo salde le peculiarità che hanno, nel tempo, consolidato l’Enciclopedia in ambito nazionale e internazionale. Proprio per questo motivo, l’8° edizione per la prima volta bilingue offre agli artisti inseriti la possibilità di poter raggiungere, con maggior facilità, fruitori in tutto il mondo.

Alla presentazione parteciperanno: l’Editore Giorgio Ramella, il Direttore editoriale Alberto Moioli, il Presidente dell’Associazione Enciclopedia d’Arte Italiana Graziano Ferrari, il M° Angelo Mantovani, il M° Italo Duranti (Artista dell’anno 2018) e molti artisti e critici che costituiscono l’asse portante dell’intero progetto culturale.

Dopo aver dedicato l’immagine della copertina a straordinari pittori dell’arte contemporanea come George Sécan, Amedeo Modigliani, Fiorenzo Barindelli, Umberto Boccioni, Ernesto Treccani e Remo Brindisi, quest’anno è dedicata allo scultore Giò Pomodoro.

Previsto un intermezzo musicale a cura dell’Associazione “il Clavicembalo verde”