L’ABC del Marketing B2B: il nuovo libro de L’Ippogrifo® firmato Nevio Zucca

A un anno dalla prima pubblicazione de L’Ippogrifo®, esce “L’ABC del Marketing B2B” di Nevio Zucca. Una guida compatta e completa su tutto ciò che c’è da sapere sul marketing tra imprese.

Un vero e proprio dizionario del Marketing B2B: è questo che il nuovo libro de L’Ippogrifo® vuole essere. E proprio come l’alfabeto, raccoglie 21 concetti di marketing fondamentali per qualsiasi impresa che intenda crescere in un mercato sempre più competitivo.



L’ABC del Marketing B2B è scritto interamente da Nevio Zucca, uno dei soci fondatori dell’Agenzia di Marketing B2B, con una prefazione di Fabrizio Rondo, CEO e Fondatore di Praticacompany, e con una nota introduttiva di Danilo Arlenghi, Presidente Nazionale del Club del Marketing e della Comunicazione.



“Apprezzo moltissimo la concretezza con la quale l’opera è stata concepita e formulata” scrive Arlenghi. “Poca teoria e tanta pratica, ciò che realmente serve ai lettori che rimarranno soddisfatti dei contenuti, facile e immediata consultazione grazie ai 21 concetti basilari codificati e associati alle altrettante lettere dell’alfabeto, traduzione dei concetti in strategie operative già realizzate evitando dunque perdite di tempo ed errori”.



Il manuale raccoglie oltre 15 anni di esperienza diretta dell’autore in contesti e aziende business to business. Proprio questa grande esperienza operativa è alla base del libro, che diventa una guida pratica e sempre consultabile sul marketing per le imprese italiane.



“Il marketing è disciplina nota e con contributi e bibliografia estesa e di grande valore e Nevio con questa consapevolezza, ispirandosi a un ben conosciuto mercato della PMI, ha voluto elaborare un “ white paper” operativo dedicato a chi in azienda si occupa di marketing o semplicemente ne vuole saperne di più” scrive Rondo nella sua prefazione.



Così dopo la prima pubblicazione dell’agenzia, “Dòpati” del CEO Andrea Zucca, continua la vocazione alla formazione intrapresa molto tempo fa dall’azienda. Infatti il libro si inserisce in un più grande contesto formativo in cui tutta l’esperienza dell’agenzia viene messa a disposizione dei professionisti. Webinar gratuiti, eventi formativi universitari, il blog ufficiale dell’agenzia e ora anche una collana di libri sul marketing B2B completano l’offerta formativa de L’Ippogrifo®.



“Ogni lettera dell’alfabeto” spiega Nevio Zucca, autore del libro, “rappresenta un principio di base delle strategie di marketing ed è un fattore chiave che interessa qualsiasi impresa, ma soprattutto quelle che hanno come clienti altre aziende (B2B). Per avere successo una PMI deve per forza prendere in considerazione questi principi, perché sono tutte vitamine essenziali per l’organismo aziendale. Perciò tralasciare uno di questi elementi potrebbe portare gravi danni alla salute di qualsiasi attività imprenditoriale.”



Nevio Zucca è un imprenditore che opera da quasi 20 anni nel mondo del marketing e della comunicazione B2B. Supporta le imprese nello sviluppo del business in Italia e all’estero, gestendo direttamente e supervisionando ogni anno centinaia di progetti di marketing con aziende di svariati settori del B2B.

Laureato in Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi di Trieste, è Vice Presidente de L’Ippogrifo®, Co-fondatore dell’Associazione Italiana Marketing B2B (AIMB2B) e del network internazionale Made in Marketing™.

Dal 2016 viene chiamato come relatore presso l’Università di Trieste e di Udine per insegnare i fondamentali del Social Media Marketing. Dal 2018 è docente di Marketing al corso “Start Up Aziendale” presso l’istituto di formazione professionale IAL Friuli Venezia Giulia.



L’ABC del Marketing B2B è acquistabile da ora su Amazon a questo indirizzo.







L’Ippogrifo® è un’agenzia specializzata in marketing e comunicazione B2B che sviluppa progetti mirati a incrementare le vendite dei propri clienti, sia in Italia che all’estero. Fondata a Trieste nel 1996 dai fratelli Andrea e Nevio Zucca, ha una rete di consulenti operativa in tutta Italia; è socia di AssoCom e del Club del Marketing e della Comunicazione, di cui detiene la presidenza della sezione Triveneto. Dal 2010 è certificata UNI EN ISO 9001:2015. Per info: www.ippogrifogroup.com; info@ippogrifogroup.com





