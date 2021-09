L’autunno a San Martino di Castrozza è ancora in alta quota

La stagione estiva sulle Dolomiti non terminerà con la fine dell’estate. Grazie all'iniziativa "Meraviglioso Autunno", i rifugi e gli impianti di risalita delle Pale di San Martino resteranno aperti anche nei weekend fino a metà ottobre, per consentire a tutti di regalarsi un trekking autunnale tra i paesaggi più suggestivi di tutto il Trentino.

Per chi ama il trekking in alta montagna e in particolare le Dolomiti la stagione autunnale è senza dubbio una delle più piacevoli ed attese. Grazie all’iniziativa “Meraviglioso Autunno”, gli impianti di risalita di San Martino di Castrozza e i rifugi delle Pale di San Martino prolungano la stagione estiva fino ai primi due weekend di ottobre, regalando escursioni in alta quota nel magico periodo del foliage.



Sarà ancora possibile esplorare una delle zone più panoramiche delle Dolomiti, lungo itinerari con vista spettacolare nel cuore del Parco Paneveggio Pale di San Martino. Un territorio unico, attraversato da centinaia di chilometri di sentieri tra foreste e montagne. Dalle Val Canali e Val Venegia, con le loro dolci vallate immerse nel verde, alla roccia nuda dell’Altopiano delle Pale, a oltre 2600 m di altitudine, le opportunità per trascorrere una bella giornata all’aria aperta davvero non mancano.



Tutto questo senza dimenticare la storia e le tradizioni dei borghi delle vallate dolomitiche, per godere appieno di un weekend di natura, cultura e sapori del Trentino. I veri appassionati di montagna non potranno privarsi dell’accoglienza calda dei rifugi alpini: il Rosetta, il Pradidali, il Velo della Madonna, il Mulaz, il Canali – Treviso, dove assaporare i piatti della tradizione locale, per una sosta di piacere e di relax. E a proposito di relax, il Meraviglioso Autunno riguarda anche ristoranti e strutture ricettive che rimarranno aperti ancora per qualche tempo sia a San Martino di Castrozza e Passo Rolle che nelle vallate di Primiero e Vanoi.



Immagine: Rifugio Velo della Madonna - San Martino di Castrozza - ph Anton Brey