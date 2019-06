L’esperienza professionale di Gianluca Laguardia, alla guida di Aexein Partners

Gianluca Laguardia è laureato in Economia Aziendale: in seguito al consolidamento delle proprie competenze professionali contribuisce a fondare Aexein Partners, che guida tutt’oggi

Grazie alla sua consolidata esperienza professionale, Gianluca Laguardia contribuisce nel 2016 a fondare Aexein Partners, società di cui è tutt’ora Amministratore Delegato. La realtà opera nell’ambito della consulenza direzionale per il miglioramento operativo e le strategie d’innovazione.



Gianluca Laguardia: l’esperienza professionale



Dopo la laurea in Economia Aziendale presso l’Università di Castellanza L.I.U.C., Gianluca Laguardia consolida e termina il suo percorso formativo presso il MIP Politecnico di Milano, conseguendo il Master in Operations & Supply Chain Management. Nel 1999 entra in Accenture: si occupa di ricerca, analisi e deal structuring di opportunità di investimento in partnership con grandi clienti che operano sul mercato italiano ed europeo: il focus primario è l’innovazione e il “Made in Italy”. In seguito, opera nell’ambito del Business Transformation e Innovazione per quanto riguarda le aree di Government e Consumer Goods. Nel 2008 avvia il suo percorso professionale in Capgemini Consulting: lavora su diversi progetti in Italia nell’ambito della Logistica e dei Trasporti per poi dedicarsi all’Operational Excellence nel settore del Lusso per la capogruppo in Francia. Grazie alla consolidata esperienza e alle capacità acquisiste, Gianluca Laguardia avvia un’attività nel 2016, contribuendo alla fondazione di Aexein Partners e diventandone Amministratore Delegato. Il professionista insegna in qualità di docente a contratto presso il Master della Gestione dei Beni del Lusso (EMLUX) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.



Gianluca Laguardia: gli incarichi in Aexein Partners



Da gennaio 2016 Gianluca Laguardia è Partner e Amministratore Delegato di Aexein Partners. La società è attiva nell’ambito dello sviluppo di progetti di consulenza direzionale per il miglioramento operativo e le strategie d’innovazione, in ottica di rinnovamento e miglioramento delle performance di processi, tecnologie e organizzazione. I settori di primario interesse sono quelli del Lusso e del Fashion, dei Trasporti, del Retail Operations, della Logistica e della Distribuzione. Tra le principali iniziative di gestione, Gianluca Laguardia si occupa della direzione di un complesso programma di miglioramento industriale che concerne tutte le unità produttive del principale marchio del Lusso nell’ambito del cashmere. Dirige un complesso programma di trasformazione digitale nel mondo del Lusso: l’obiettivo è rendere accessibili a tutti i clienti i servizi e i prodotti con sistemi fisici e online. Il suo team ha una responsabilità diretta nella Ridefinizione del Network logistico, oltre che nell’ottimizzazione dei processi di approvvigionamento in coerenza con i principali eventi di “Customer Journey”. Tra i compiti del professionista rientra anche lo sviluppo di un modello di controllo commerciale nel settore Retail per il miglioramento dei processi di budgeting.